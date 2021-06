L’application pour petits commerçants BharatPe achète la plate-forme de fidélité Payback d’AmEx, ICICI Investments Strategic Fund

L’application permet aux propriétaires de magasins d’accepter les paiements via un seul code QR à partir de toutes les applications de paiement telles que Paytm, PhonePe, Google Pay, BHIM, etc.

Application de paiement pour les petits commerçants et les propriétaires de magasins Kirana BharatPe a acquis le programme de fidélité et la plate-forme de récompenses pour les achats en ligne Payback India d’American Express (AmEx) et du Fonds stratégique d’investissements ICICI. Grâce à cette toute première acquisition par BharatPe, qui compte plus de 6 millions de commerçants, Payback India, forte de plus de 100 millions d’utilisateurs, deviendra sa filiale en propriété exclusive, a annoncé jeudi BharatPe. L’accord permettra également à l’entreprise de se lancer dans le business-to-consumer et est « conforme à la stratégie de BharatPe de construire un réseau solide et engagé de plus de 20 millions de petits commerçants d’ici 2023 », a déclaré la société jeudi. Bien que BharatPe n’ait pas divulgué le montant de l’accord, il se situerait entre 25 et 30 millions de dollars.

BharatPe n’a pas immédiatement commenté la confirmation du montant de la transaction.

L’application permet aux propriétaires de magasins d’accepter les paiements via un code QR unique à partir de toutes les applications de paiement telles que Paytm, PhonePe, Google Pay, BHIM, etc. L’année dernière, la société avait lancé ses terminaux d’acceptation de cartes à taux de remise zéro (MDR) appelés BharatSwipe. . Il prétendait traiter plus de 10 millions de transactions UPI par mois avec une valeur de transaction annualisée de plus de 10 milliards de dollars. D’autre part, Covid, qui a le plus touché les détaillants en raison de la pandémie, a nécessité des paiements en ligne pour ces entreprises qui ont par ailleurs préféré l’argent liquide comme canal principal pour les transactions.

BharatPe a déclaré que l’acquisition permettra à la société de créer des “offres lucratives” pour les clients finaux, ce qui améliorera la fréquentation des commerçants et accélérera la croissance de leurs activités. L’accord absorbera tous les employés de Payback India dans le groupe BharatPe tandis que Suhail Sameer et Gautam Kaushik, président du groupe chez BharatPe, ainsi que l’avocat général Sumeet Singh rejoindront le conseil d’administration de Payback India. De plus, le rôle de la haute direction de Payback sera élargi pour travailler sur le programme de fidélité pour les commerçants de BharatPe. Cependant, Payback conservera son nom.

“En plus de la gamme de produits de paiement et de crédit que BharatPe propose pour aider les commerçants à développer leur activité, nous serons également en mesure d’attirer davantage de consommateurs dans leurs magasins”, a déclaré Ashneer Grover, cofondateur et PDG de BharatPe dans un communiqué. “Les utilisateurs peuvent collecter des points lors de leurs achats hors ligne et en ligne et bénéficier d’offres exclusives de la manière habituelle, désormais chez encore plus de commerçants avec BharatPe”, a déclaré Markus Knorr, directeur financier de Payback Global. Lancé en 2010, Payback India permet aux clients de gagner et d’échanger des points sur chaque transaction dans ses points de vente partenaires.

Bharat a affirmé avoir facilité le décaissement de prêts d’une valeur supérieure à 1 600 crores de roupies à ses commerçants depuis son lancement. La startup a jusqu’à présent levé près de 300 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Coatue Management, Ribbit Capital, Insight Partners, Steadview Capital, Beenext, Amplo et Sequoia Capital.

