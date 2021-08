L’application qui transforme Windows 11 en Windows 10 en ramenant sa fonctionnalité la plus emblématique | La technologie

Le menu démarrer de Windows est l’un des éléments les plus appréciés de toute la communauté Microsoft, mais la firme de Redmond est bien décidée à y mettre un terme. Heureusement pour nous, il existe une solution.

Windows 11 a été une surprise à tous points de vue. Premièrement, parce que nous ne l’avons pas vu arriver, il est sorti de nulle part avec très peu de rumeurs pour le confirmer. Et, plus tard, parce que le design qu’on nous a montré a changé tout ce que l’on voyait jusqu’à présent (en plus d’être gratuit).

Mais ce qui a blessé beaucoup, principalement, c’est que le bouton de démarrage classique a disparu d’un système d’exploitation qui l’utilisait depuis environ 20 ans.

Heureusement, tout n’est pas perdu, comme l’a fait le célèbre développeur d’applications Windows Stardock. une version bêta d’une application qui rend Windows 11 un peu plus familier.

Actuellement, les bêtas de Windows 11 ne permettent pas de revenir au menu démarrer classique, et le plus sûr c’est qu’une fois officiellement lancé on ne pourra toujours pas y accéder puisque, comme tout dans la vie, s’habituer à un grand changement, le moyen le plus efficace est de nous forcer à le faire.

Et c’est alors qu’apparaît Start11, une application qui vous donne la possibilité de changer l’apparence de l’interface de Windows 11 et de revenir à sa version classique, bien que ce ne soit que dans cette caractéristique, car dans le reste, le système d’exploitation Microsoft restera le même.

Le menu démarrer n’apparaîtra pas seulement au milieu de l’écran conformément à la refonte de Windows 11, mais Start11 cela nous permettra de remettre complètement la barre d’applications à gauche, de personnaliser l’apparence pour qu’elle ressemble à Windows 7 et choisissez les couleurs et les textures que nous voulons.

Start11 coûte 5,99 euros, est toujours en version bêta (il sortira officiellement à la fin de l’année) et fonctionne aussi avec Windows 10, vous pouvez donc l’acheter même si vous ne prévoyez pas de passer à Windows 11 de sitôt.

Comme vous pouvez l’acheter, la nostalgie est puissante et toutes les excuses sont bonnes pour nous rapporter quelques euros en nous offrant ce qui nous a fait tant de bonheur dans le passé.

Serez-vous de ceux qui accepteront le changement ou de ceux qui refusent d’oublier les anciennes méthodes ? Le temps nous dira si Windows a eu la bonne refonte (et certaines des demandes inutiles).