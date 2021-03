L’application radio diffusée en streaming gagne la conception Big Sur, le support M1, le sélecteur AirPlay

Les diffusions de Steve Troughton-Smith ont reçu une mise à jour précise qui apporte une refonte de macOS Big Sur, la prise en charge des Mac M1, une minuterie de mise en veille, un sélecteur AirPlay et plus encore à l’application de radio de streaming universelle.

L’application Broadcasts pour Mac, iPhone, iPad, Apple Watch et Apple TV a été lancée au printemps dernier comme un moyen simple et efficace d’écouter la radio en streaming. Désormais, avec la version 2, Broadcasts for Mac a reçu une refonte de l’interface utilisateur de Big Sur et la prise en charge de M1 Mac, ainsi que d’autres fonctionnalités très demandées comme une minuterie de mise en veille, un sélecteur AirPlay, un rendu net non Retina et des mises à jour pour les 10 langues prises en charge.

D’autres changements voient les diffusions continuer à jouer même lorsque la fenêtre principale est fermée et les alertes d’erreur moins intrusives.

Broadcasts est un téléchargement gratuit à essayer avec les stations de radio irlandaises incluses et un achat intégré de 4,99 $ pour déverrouiller l’application complète (sur tous vos appareils) et ajouter vos propres stations.

Notes de version complètes de la version 2.0 de Broadcasts:

Présente une mise à jour de l’apparence et de la convivialité de l’application, conçue pour la minuterie de mise en veille macOS 11 – réglez la lecture pour qu’elle disparaisse progressivement après 15, 30, 60 minutes Nouveau sélecteur de sortie AirPlay et audio dans la barre d’outils principale Rendu précis au pixel sur les écrans non Retina Prise en charge pour les Mac Apple Silicon et Intel Affichage des erreurs moins intrusives Continue de jouer lorsque la fenêtre principale est fermée

Un grand merci aux gens formidables qui contribuent aux traductions communautaires pour les diffusions; si vous souhaitez améliorer la prise en charge des diffusions dans votre langue, rejoignez-nous sur https://github.com/steventroughtonsmith/broadcasts-localization

Après juste après, la version 2.0.1 a apporté ce qui suit:

Comprend des mises à jour pour les langues incluses: Catalan Allemand Espagnol Français Hongrois Italien Norvégien Bokmål Russe Serbe Suédois Améliore la mise en page du panneau d’édition Bouton de mise à niveau dans les langues autres que l’anglais L’élément du menu de mise à niveau est désormais correctement masqué sans avoir à relancer l’application après la mise à niveau

