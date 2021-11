« L’application Rainmaker aide les utilisateurs à apprendre les nuances du trading de crypto-monnaie de manière amusante et ludique » | Entretien

Image représentative

Beaucoup de gens perdent de l’argent dans le trading de crypto-monnaie en raison d’un manque de connaissance et de compréhension des nuances du commerce. C’est pourquoi les experts suggèrent que l’on devrait d’abord passer du temps à se renseigner sur le trading de crypto-monnaie avant de mettre son argent en danger. Désormais, une application promet d’aider les nouveaux traders de crypto à apprendre les nuances du trading de crypto de manière amusante et ludique.

Rainmaker est la première application de jeu fantastique au monde pour les crypto-monnaies, qui prend un réel problème de pertes pour les nouveaux investisseurs et le transforme en une véritable courbe d’apprentissage dans un écosystème amusant, éducatif et gamifié. Dans une interaction par e-mail avec FE Online, Harsh Himmatsingka, fondateur et PDG de Rainmaker, a partagé plus de détails sur l’application ainsi que son point de vue sur ce que l’avenir réserve aux passionnés de crypto en Inde. Extraits :

Qu’est-ce que l’application Rainmaker ?

Rainmaker est une application Fantasy Gaming dans le segment des jeux en argent réel pour les marchés boursiers et de crypto-monnaie. Rainmaker émule les environnements commerciaux du monde réel d’une manière amusante, engageante et ludique. Il offre aux passionnés de crypto et aux curieux de crypto de l’Inde une toute nouvelle expérience de trading unique. Il est basé sur la vision fondamentale de fournir des connaissances aux personnes intéressées à apprendre les nuances de cette avenue d’investissement de manière amusante. Il offre une expérience quasi réelle en gamifiant les transactions et en invitant les joueurs à acquérir des compétences analytiques en gestion de portefeuille crypto.

Un grand nombre de personnes en Inde investissent dans les crypto-monnaies même sans avoir beaucoup de connaissances et de compréhension de la Blockchain et de l’espace Crypto. Comment l’application Rainmaker peut-elle aider de tels investisseurs ?

Rainmaker aide ses utilisateurs à comprendre comment fonctionne la volatilité du marché sur les marchés boursiers et cryptographiques et comment un simple avantage n’est pas le résultat d’un investissement dans un environnement hautement contrôlé, avec un risque négligeable qui peut reproduire les émotions de perte du monde réel. à un apprentissage plus rapide et des chances d’un très petit enjeu. Rainmaker s’étend également à la mise en place des avantages des meilleures pratiques d’un portefeuille diversifié pour répartir le risque plutôt que le trading binaire ou mettre tous vos œufs dans le même panier. Nous encourageons toujours l’importance de sélectionner d’abord une plate-forme qui aide à perfectionner les compétences en crypto trading et offre une expérience pratique avec des conseils et des connaissances appropriés.

Compte tenu de tant de volatilité et d’incertitudes, pensez-vous que la crypto peut générer des revenus durables ?

La volatilité fait partie intégrante de tout instrument de marché négociable et les incertitudes sont présentes dans chaque industrie. Ce n’est qu’une question de temps avant que nos régulateurs respectés proposent un plan flexible et open source qui puisse être unique, plutôt que restrictif. C’est très bien soutenable si l’on comprend qu’il n’y a pas de raccourcis pour créer de la richesse. La discipline, la patience et les connaissances sont essentielles pour générer de la richesse sur tout marché d’investissement.

À votre avis, quelle devrait être la meilleure façon d’entrer dans l’espace crypto pour atteindre la liberté financière ?

Rainmaker est la meilleure plate-forme pour commencer à découvrir les marchés de la cryptographie, car elle peut vous donner l’expérience dont vous avez besoin pour commencer avec des stratégies d’investissement de base. Pour commencer, une seule crypto-monnaie doit être choisie à la fois, car le marché est très volatil et il est important d’être prudent avant d’élargir son portefeuille. Les conseils des experts doivent être suivis, et il faut toujours commencer par des investissements minimes et après une recherche approfondie du marché. Cela aide également à apprendre des autres sur le marché, que ce soit par leurs victoires ou leurs pertes.

Combien de personnes en Inde utilisent actuellement Rainmaker ?

Rainmaker au cours de son 1er mois a atteint la barre des 25 000 téléchargements dans sa version bêta ouverte, avec environ 2 000 DAU et augmente constamment à un taux de croissance de 5% semaine après semaine.

Quelle est la stratégie de mise sur le marché qui rend Rainmaker unique ?

Rainmaker étant la première application de jeu fantastique au monde pour les crypto-monnaies est unique en soi, elle prend un réel problème de pertes pour les nouveaux investisseurs et le transforme en une véritable courbe d’apprentissage dans un écosystème amusant, éducatif et gamifié. La fonction USP unique de « Sortie » de Rainmaker est une première en son genre dans n’importe quelle application de jeu fantastique et permet aux utilisateurs de ressentir le frisson réel de contrôler leurs pseudo-investissements tout en reproduisant les actions de Stop Loss ou de Profit Booking dans le monde réel.

Comment utiliser l’application Rainmaker ?

L’utilisation de Rainmaker est aussi simple que 1. Ready 2. Set 3. Go; Sélectionnez un concours que vous aimez dans une liste de concours disponibles 24 × 7, choisissez vos Cryptos / actions souhaitées et attribuez une pondération à 2 de vos artistes les plus attendus 2x et 1,5x, attendez que les résultats soient annoncés après le concours ou choisissez de prendre le contrôle en utilisant la fonction Quitter pendant un concours en cours qui donnera à l’utilisateur un classement et des prix sur la base des règles prédéfinies.

Quelles précautions faut-il prendre lors de l’utilisation de cette application ?

Rainmaker ne doit pas être considéré comme un simulateur de marché et ne garantit aucun profit sur les marchés du monde réel. Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils investissent dans les marchés du monde réel et ne pas dépendre de leurs sélections dans Rainmaker.

Les crypto-monnaies ont créé beaucoup de buzz et d’excitation en 2021. À quoi peuvent s’attendre les passionnés de crypto en 2022 ?

2022 sera, selon nous, une année prospère pour les investisseurs en crypto-monnaie, car nous avons confiance et attendons que le pouvoir judiciaire implique des experts du marché tout en formulant un plan stimulant pour les investisseurs dans cet espace, car tout en étant le deuxième plus grand pays d’investissement en crypto au monde, nous regardons également les jeunes qui prennent en charge leurs finances personnelles dès le début, ce qui est un déterminant direct de la croissance d’un pays lorsque la prochaine génération d’investisseurs n’a pas à attendre la fin des temps pour générer de la richesse et un un flux infini d’opportunités non seulement sur le front de l’investissement, mais aussi en ce qui concerne l’emploi et la culture technique, rapprochant l’Inde de devenir un candidat vraiment méritant pour être le numéro un de l’innovation technologique à l’échelle mondiale.

