L’application Recherche Google teste un changement que nous attendions tous

L’application Google Search semble tester de nouveaux looks et emplacements pour sa barre de recherche, selon certains utilisateurs du Google News Telegram (via Mishaal Rahman).

Selon les images, le nouveau design pourrait incorporer la vignette de l’utilisateur dans la section la plus à droite de la barre de recherche. Cela semble déplacer la barre de recherche plus haut sur l’écran, susceptible de correspondre à la position actuelle de la vignette dans le coin supérieur droit de l’écran. Cependant, cela l’alignerait sur d’autres applications comme Gmail et le Play Store, qui placent la vignette dans leurs barres de recherche respectives.

Un autre changement pourrait être que la barre de recherche se déplace enfin vers le bas de l’application, bien que cela ne semble pas comporter la vignette de l’utilisateur.

Google teste quelques conceptions et emplacements différents pour la barre de recherche dans l’application Google, selon les utilisateurs du groupe Google News Telegram. Préférez-vous la barre de recherche en haut ou en bas ? pic.twitter.com/AdeHqFXPAa – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 30 novembre 2021

On ne sait pas dans quelle mesure ces nouveaux tests sont largement disponibles, mais il pourrait y avoir des avantages et des inconvénients à l’un ou l’autre. Le nouveau changement de conception consoliderait les paramètres de l’utilisateur dans la barre de recherche, bien qu’au détriment de l’accessibilité en déplaçant la barre plus haut. Cela supprimerait également l’application météo du coin supérieur gauche.

Amener la barre de recherche au bas de l’écran serait bien meilleur pour l’accessibilité, en particulier pour les téléphones avec de grands écrans comme le Galaxy Z Fold 3, mais il semble que Google choisirait de garder l’icône de l’utilisateur en haut de l’écran.

Bien sûr, les utilisateurs avec les meilleurs téléphones Android peuvent choisir d’avoir la barre de recherche sur leur écran d’accueil, mais ce serait toujours un changement bienvenu pour l’application réelle.

Selon SmartDroid, la barre du bas semble apparaître dans la version bêta de l’application Google 12.47.12, bien que le kilométrage puisse varier.

