L’application Ring Neighbours apporte plus de transparence aux demandes de sécurité publique

Au cours des dernières années, Ring a reçu une bonne dose de critiques et de critiques pour plusieurs raisons, notamment des failles de sécurité intempestives, des fonctionnalités de sécurité inadéquates telles que l’absence d’authentification à deux facteurs et des pratiques de partage et de collecte de données peu recommandables au sein de sa populaire application Neighbours. Bien que ces événements aient été malheureux, la société s’est à nouveau engagée à protéger la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs. Il a travaillé sans relâche au cours des 18 derniers mois pour améliorer tous les trous de ses services et tout dommage à son image publique.

Le dernier effort appelé Demande d’assistance permet aux agences de sécurité publique comme la police et les pompiers de demander de l’aide à la communauté Ring sous forme de conseils ou de partage de vidéos via l’application Neighbours de manière beaucoup plus transparente. C’est également un moyen pour ces agences de partager des mises à jour d’urgence ou des informations de sécurité avec la communauté Ring Neighbours.

Nous croyons que la transparence et la responsabilité sont essentielles pour des collectivités plus sûres et meilleures. Depuis notre fondation, nous nous sommes engagés à améliorer nos produits et services en écoutant et en intégrant les commentaires de toutes les parties de nos communautés. Dans le cadre de cet effort, nous avons passé l’année dernière à travailler avec des experts tiers indépendants pour identifier des moyens de fournir aux clients un meilleur aperçu de la façon dont les agences de sécurité publique utilisent l’application Neighbours, y compris la façon dont elles informent et demandent de l’aide à leur entourage.

Ring a clairement indiqué que ces demandes d’assistance ne seront accessibles au public que par les membres de votre flux de quartier, et qu’elles comprendront des liens et des informations de contact vers la personne/l’agence demandant les informations. Seules les agences de sécurité publique officiellement vérifiées pourront utiliser ces nouveaux outils de publication publique, et Ring a partagé des directives officielles sur l’utilisation acceptable de ces outils sur leur page de centre d’aide. Les utilisateurs de Ring peuvent vérifier l’historique des publications et des demandes d’une agence à tout moment en cliquant sur ces informations.

La nouvelle fonctionnalité de demande est entièrement facultative, et les clients Ring n’ont pas à s’inquiéter du partage de leurs informations avec les agences de sécurité publique, à moins qu’ils n’y consentent expressément. Il y aura également un moyen de masquer ces messages de sécurité publique du fil d’un utilisateur s’il ne veut pas les voir. Les utilisateurs de Ring qui ont précédemment désactivé le partage de vidéos ne recevront pas ces messages de demande d’assistance dans leur flux. Ces contrôles de confidentialité s’appuient sur des fonctionnalités ajoutées l’année dernière pour permettre aux utilisateurs de se retirer des services publicitaires tiers.

L’écosystème Ring comprend beaucoup plus de dispositifs de sécurité domestique que ses sonnettes vidéo bien connues. En fait, les meilleurs produits Ring incluent toutes sortes d’appareils domestiques connectés, des lumières intelligentes aux systèmes de sécurité domestique plug and play. Si vous souhaitez protéger votre maison avec les produits Ring, il est très facile de configurer l’application Ring Neighbours et de connecter votre sonnette ou votre caméra vidéo Ring à votre Amazon Echo Show ou Fire TV afin de pouvoir surveiller plus facilement votre propriété.

