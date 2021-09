Robin des Bois

L’application Robinhood Trading déploie une « moyenne des coûts en dollars » pour les investissements cryptographiques

AnTy9 septembre 2021

Robinhood déploie une nouvelle fonctionnalité de cryptographie qui permettra aux utilisateurs d’investir automatiquement dans des crypto-monnaies prises en charge sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle sans frais de commission.

Les crypto-monnaies prises en charge par la société de courtage incluent Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), Ethereum Classic (ETC), Bitcoin Cash (BCH) et Bitcoin SV (BSV).

Cette « moyenne des coûts en dollars » investit le même montant régulièrement au lieu de mettre l’argent en une somme forfaitaire, sans se soucier des mouvements du marché. Cependant, cela ne fait que construire régulièrement votre portefeuille de crypto en achetant la crypto et n’implique pas de vendre pour vous.

Selon Robinhood, investir sur une base récurrente aide à se concentrer sur le long terme et à réduire le risque et le stress liés à la synchronisation des marchés.

“La moyenne des coûts en dollars encourage à investir de l’argent progressivement à intervalles réguliers, plutôt que d’un seul coup et indépendamment de la position des prix du marché, afin d’aider à atténuer les fluctuations de prix qui peuvent parfois se produire”, a-t-il ajouté.

D’autres plateformes comme Coinbase et FTX.US permettent également à leurs utilisateurs d’investir automatiquement.

Selon les résultats les plus récents de Robinhood, les revenus basés sur les transactions de la société provenant du trading de crypto-monnaie ont été multipliés par 42 au deuxième trimestre de 2021 par rapport au deuxième trimestre de 2020.

Récemment, l’application de trading est devenue publique sur le Nasdaq sous le ticker HOOD et se négocie actuellement à 40,05 $, contre 85 $ au cours de la première semaine de ses débuts.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.