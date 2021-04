L’application ‘School Assistant’ aide les élèves à gérer leurs tâches scolaires

Si jamais vous avez besoin d’aide pour suivre vos devoirs, gérer votre emploi du temps ou consulter Google Classroom, il existe une application qui peut vous aider. «School Assistant» est une application gratuite développée par Sun Apps pour vous aider pendant les jours d’école.

Avec la mise à jour 2.5 qui vient de sortir, «School Assistant» dispose désormais d’une application Apple Watch avec la possibilité de programmer et de voir quels sont vos cours pour la journée et la semaine. Bientôt, l’application apporte également des complications pour créer une expérience plus facile. Cette version ajoute également la fonction «Changement automatique de semaine» et un nouvel onglet Travail scolaire.

‘School Assistant’ est déjà disponible pour l’iPhone, l’iPad et le Mac et il est divisé en cinq onglets principaux:

Tableau de bord: Affiche tout ce que vous avez pour la journée, comme les devoirs et les tests, la classe actuelle, le temps restant dans cette classe et la suivante;

Devoirs scolaires: Gérez vos missions et tests. Il est possible d’ajouter rapidement un devoir / un message, de définir sa classe et sa date, et d’ajouter des notes ou un lien de soumission;

Horaire: Ne perdez jamais de vue vos tâches de la semaine. L’utilisateur peut ajouter des cours quand ils ont lieu, des informations sur la salle et le nom de l’enseignant. Il est également possible de donner à n’importe quel jour un nom personnalisé.

Salle de cours: Cet onglet s’intègre à Google Classroom avec un accès direct aux devoirs et classes de Google Classroom;

Ressources: Intègre toutes vos classes et apporte un scanner intégré et jusqu’à quatre sites Web enregistrés, afin que vous puissiez vérifier rapidement vos notes, vos cartes mémoire, vos manuels, etc.

‘School Assistant’ prend en charge les barres latérales iPad et Mac et propose trois widgets pour l’iPhone, comme précédemment présenté sur ..

Le widget “Montants des travaux de classe” affiche le nombre actuel de devoirs et de tests dont l’utilisateur dispose. Les widgets Classe actuelle et suivante sont disponibles en deux tailles et affichent la classe actuelle et sa fin.

L’application est gratuite à télécharger et à utiliser, et le développeur affirme qu’elle sera «à jamais gratuite». Cochez ‘School Assistant’ sur l’App Store ici.

