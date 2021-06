L’application SmartThings remaniée de Samsung pourrait en faire une meilleure option de maison intelligente

SmartThings est souvent négligé par rapport aux plates-formes de maison intelligente rivales comme Apple et Google, mais Samsung pense que cela peut vous faire changer d’avis. Comme le note Android Central, la société a introduit une interface SmartThings remaniée sur Android (iOS arrive bientôt) qui pourrait vous donner une raison de choisir la technologie par rapport aux poids lourds rivaux.

Samsung considère la nouvelle interface utilisateur SmartThings comme plus rapide et plus simple, avec tout divisé en cinq sections : Favoris, Appareils, Vie (pour découvrir les services), Automatisations et un menu fourre-tout. Si vous allumez toujours les lumières du salon et la télévision lorsque vous rentrez chez vous, vous aurez théoriquement plus de facilité à les activer.

La refonte fait suite à l’introduction par Samsung d’une expérience similaire pour les Galaxy Books et d’autres PC via l’application Windows SmartThings récemment lancée.

Cela pourrait vous décourager si vous êtes habitué à l’ancienne interface SmartThings. Cependant, il semble également beaucoup plus facile à comprendre à première vue. Cela pourrait en faire une alternative viable si vous êtes frustré par la concurrence ou si vous souhaitez essayer la plate-forme conçue pour votre téléphone Galaxy.