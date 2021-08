L’application sociale la plus populaire en 2020 était TikTok, dépassant Facebook

TikTok est devenue l’application sociale la plus populaire au monde en 2020, dépassant Facebook et WhatsApp, montre une analyse d’App Annie…

Cela soutient une étude distincte de Sensor Tower qui a déclaré le mois dernier que TikTok était la première application n’appartenant pas à Facebook à dépasser les 3 milliards de téléchargements.

Nikkei Asia rapporte :

Une enquête mondiale sur les téléchargements en 2020 montre TikTok, une application de partage de vidéos développée en Chine, en tête de liste des fournisseurs de médias sociaux pour la première fois depuis la première étude menée en 2018.

Alors que le souci de la vie privée grandit, Telegram, une application de messagerie qui peut supprimer des publications, s’est également classée en tête au cours d’une année où l’utilisation des médias sociaux a été stimulée par la pandémie de COVID-19.

ByteDance a lancé la version internationale de TikTok en 2017 et a depuis dépassé Facebook, WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger – qui appartiennent tous à Facebook – en téléchargements, même aux États-Unis […]

“La durée totale de visionnage de TikTok aux États-Unis et au Royaume-Uni est plus longue que celle de YouTube, et les courtes vidéos continueront d’attirer l’attention”, a déclaré à Nikkei Chuzen Kin, directeur marketing chez App Annie, une société d’intelligence de marché des applications. . « En termes de contenu, la musique et les comédies deviennent de plus en plus populaires. » Les médias sociaux vocaux sont également à la hausse, avec Clubhouse décollant au Japon et aux États-Unis au début de 2021.