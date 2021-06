L’application Spotify Greenroom Live Audio est lancée aujourd’hui sur iOS et Android

L’application clone Clubhouse de Spotify appelée Greenroom est lancée aujourd’hui sur iOS et Android.

L’application audio en direct marque la première incursion de Spotify dans la création d’une plate-forme de médias sociaux. L’application permet aux utilisateurs de créer des salles et d’héberger des conversations en direct sur la musique, le sport, la culture et d’autres conversations. Spotify ne déroule pas non plus le tapis rouge pour cette nouvelle fonctionnalité ; ça se lance tranquillement.

Au lieu de cela, Spotify encourage les gens à s’inscrire à l’application pour savoir comment ils veulent l’utiliser. Selon un rapport de The Verge, certaines de ses fonctionnalités principales pourraient éventuellement être intégrées à l’application Spotify. Greenroom est essentiellement une version bêta publique ouverte que Spotify encourage les utilisateurs à explorer.

Greenroom est construit sur Locker Room, que Spotify a acquis en mars. Cette application se concentrait uniquement sur l’offre aux fans de sport d’un endroit pour parler boutique – mais Greenroom agrandit cette timonerie. L’application a une palette de couleurs verte et noire qui rappelle Spotify. Il inclut également la possibilité pour les animateurs d’enregistrer leurs émissions et de les diffuser sous forme de podcasts.

Bien qu’il n’y ait pas d’intégration avec Anchor, on pourrait supposer que cela pourrait arriver dans le futur. Spotify aurait payé 154 millions de dollars pour Anchor en février 2019. L’outil de création de podcasts a pris du retard par rapport à ses concurrents, et un rapport suggère que Spotify subventionne la plupart des podcasts sur la plate-forme. Encourager les hôtes de Greenroom à utiliser Anchor pour distribuer des podcasts peut aider à renforcer ces mauvaises statistiques.

Les utilisateurs peuvent s’inscrire à Greenroom avec leur identifiant Spotify, bien que cela ne soit pas obligatoire.

Le flux d’inscription permet aux utilisateurs de choisir leurs intérêts parmi une grande variété de sujets. Spotify annonce également un fonds de création Greenroom, bien que les détails à ce sujet ne soient pas détaillés. Les personnes qui utilisent l’application seront payées en fonction de la popularité de leurs chambres et de l’engagement en leur sein.

Des accords exclusifs avec des créateurs sont également en préparation, avec des annonces susceptibles de venir au cours de l’été. On ne sait pas combien d’argent Spotify consacre à attirer les créateurs loin du Clubhouse et des Twitter Spaces. Si vous souhaitez héberger une salle sur Spotify Greenroom, vous pouvez trouver plus d’informations sur le fonds des créateurs ici.

Twitter, Facebook, Spotify, Slack, LinkedIn, Reddit et Discord ont tous commencé à créer des produits audio sociaux. C’est une catégorie qui n’existait en grande partie pas avant mars 2020, lorsque Clubhouse a été lancé. Il a inspiré toute une génération de clones Clubhouse.