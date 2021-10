L’application Stadia Android obtient enfin le chat vocal et le chat de groupe

Google Stadia en tant que service s’est considérablement développé depuis son lancement il y a près de deux ans, mais l’application Android a toujours pris du retard. Toutes les plates-formes prises en charge par Stadia proposent un chat vocal et un chat de groupe depuis un certain temps, à l’exception de l’application Android, pour une raison quelconque. C’est arrivé au point où les gens préfèrent utiliser l’application Web sur Android car elle prend en charge le chat, mais ce ne sera plus nécessaire. L’application Android corrige enfin ce tort.

La prise en charge de ces deux fonctionnalités est censée être en cours depuis très longtemps, mais Google n’a jamais tout à fait fini de l’ajouter à l’application. Cela change maintenant. 9to5Google rapporte que les deux fonctionnalités de Stadia, disparues depuis longtemps, ont maintenant fait leur chemin vers l’application Android – le chat de groupe et le chat vocal dans le jeu. La présence de chat vocal a également été signalée sur Reddit.

Alors qu’une page d’assistance a été repérée il y a quelques jours, faisant allusion à un chat vocal bientôt disponible sur Android, elle est enfin en ligne, avec des discussions de groupe et la possibilité de créer une fête, d’inviter des personnes et d’envoyer des messages. De plus, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant le chat de groupe. Stadia placera une notification dans votre barre d’état intitulée “Discussion vocale de groupe”, avec des liens simples pour revenir à la vue de groupe et désactiver votre microphone.

Pour le chat vocal, vous pourrez voir une fenêtre contextuelle dans l’application indiquant que votre casque est maintenant connecté, suivie d’une autre fenêtre contextuelle après avoir entré un jeu indiquant que le chat de jeu est disponible. Comme d’autres plates-formes sur lesquelles Stadia est pris en charge, les paramètres du jeu vous permettent de passer de “Chat de jeu” ou “Aucun pour le moment” pour activer/désactiver le chat de jeu.

Comme nous l’avons souligné précédemment, il s’agit d’une énorme nouvelle pour les personnes jouant à Stadia sur leurs appareils mobiles. Les fonctionnalités sociales de Stadia sur Android ont fait défaut depuis le lancement, il est donc attendu depuis longtemps. Désormais, l’expérience Stadia sur Android est un peu plus complète.

Vous pouvez dès maintenant télécharger la dernière version de l’application Stadia sur le Google Play Store.

