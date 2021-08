L’application Starlink s’éteint, une nouvelle mise à jour vous permet de voir pourquoi votre Internet l’a fait aussi

L’application Internet par satellite SpaceX Starlink vient d’être complètement remaniée cette semaine avec un nouveau look et des fonctionnalités actualisées. Ce qui est bien, c’est que, que vous utilisiez l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi maillés ou le routeur Starlink, toutes les fonctionnalités sont à votre disposition.

Lorsque nous avons examiné Starlink pour la première fois, l’application compagnon était d’un blanc immaculé avec un texte de base sans empattement – très utilitaire. L’actualisation donne à l’application une nouvelle couche de peinture en mode sombre dans l’ensemble de l’application, et l’interface utilisateur est globalement plus soignée. Lors de l’ouverture de l’application, il y a même une très belle animation pour Dishy McFlatface – le surnom officiel du plat Starlink.

En dehors des changements visuels, l’outil de vérification des obstructions a également été actualisé. Bien que le processus d’utilisation de l’appareil photo de votre téléphone pour balayer le ciel au-dessus de l’endroit où vous souhaitez placer votre parabole soit en grande partie le même, c’est ce qui se passe après le balayage qui est amélioré.

Une fois que l’application a traité les résultats de l’analyse, une vue 3D de ce que l’application a trouvé s’affiche. Cela vous donne un meilleur visuel de ce qui bloquera spécifiquement la transmission par satellite. Vous pouvez également déplacer le rendu 3D avec vos doigts pour “voir” ce que l’application a vu.

L’autre changement majeur apporté à l’application était l’inclusion d’un journal des pannes dans l’onglet des statistiques du réseau. Auparavant, les utilisateurs pouvaient uniquement voir qu’il y avait des pannes de différents types – obstrué, pas de satellites, autre, etc. – et pour combien de temps au total par type de panne. Il était vaguement possible de voir l’heure de la journée, mais pas facilement.

Le nouveau journal des pannes fait un bien meilleur travail en permettant de voir très facilement quand cette panne s’est produite, quelle en était la cause et combien de temps – sauf que la catégorie “autre” est encore assez vague.

Starlink a été sur une très bonne course ces derniers temps avec son annonce d’atteindre 90 000 utilisateurs dans le programme bêta “mieux que rien” et les améliorations à venir du service. Offrir à ses utilisateurs une meilleure expérience d’application dans l’apparence visuelle et les données utiles qui peuvent être trouvées via l’application est un excellent complément à un service Internet en constante amélioration.

