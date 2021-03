L’application sur invitation uniquement: Clubhouse – Communauté Business 2

Clubhouse est déjà populaire, même s’il est sur invitation seulement. Avec quelques fonctionnalités auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas ou avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l’aise, est-ce une application que les marques peuvent utiliser?

Clubhouse est une toute nouvelle application qui a créé une tonne de buzz. Il possède un certain nombre de fonctionnalités qui le rendent très différent des autres applications et c’est cet ensemble de différences qui l’a rendu intriguant.

Tout d’abord, c’est sur invitation seulement. C’est vrai, vous ne pouvez pas créer automatiquement un profil et rejoindre Clubhouse. Vous pouvez postuler et vous pouvez être invité par d’autres. Mais ne vous attendez pas à vous inscrire et à vous impliquer. C’est une véritable atmosphère de «club» depuis le début, et cela le rend un peu spécial.

En plus de cette bizarrerie particulière, Clubhouse est également uniquement audio. Cela prend un peu de temps pour vous remettre en question. Mais la meilleure façon d’y penser est d’imaginer que vous avez la possibilité de donner un discours liminaire à des centaines de personnes à la fois. Et oui, ils ont été invités à votre «conférence».

Alors, comme les podcasts?

Cela semble être un lien logique avec le podcasting, mais Clubhouse est un peu différent du fait que rien n’est enregistré. Si vous n’assistez pas à la conversation, vous manquerez quelque chose. Encore une fois, cela entraîne des comparaisons avec un événement parlant en direct. Il a un certain sentiment d’exclusivité.

Les podcasts sont enregistrés et peuvent être écoutés à tout moment. Le clubhouse est éphémère, et il faut vraiment être là pour en tirer le meilleur parti, ou quoi que ce soit, d’ailleurs.

L’une des meilleures façons d’aborder Clubhouse en tant que marque ou de marketing est de réfléchir à l’idée réelle d’avoir un «clubhouse», où les gens peuvent s’asseoir et essayer d’offrir de la valeur à une journée portes ouvertes. Donc, si une marque a un PDG capable d’organiser un atelier sur Clubhouse et disponible pour répondre aux questions pendant une heure, cela devient un exercice utile pour le public et un excellent moyen de créer de nouvelles connexions et de nouveaux prospects.

Quelques pointeurs

Une fois que vous êtes dans le Clubhouse, vous devez ensuite réfléchir attentivement aux salles à suivre et à impliquer. Si vous suivez autant de pièces que vous le pouvez et passez de l’une à l’autre, vous êtes en train de regarder une situation où vous avez aussi beaucoup pour vous distraire et pas vraiment de concentration sur ce que vous faites. Vous pouvez également vous retrouver dans une position où vous suivez des sujets et des salles qui ne présentent aucun intérêt réel pour vous.

Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois (après avoir eu la chance d’être invité), vous vous retrouverez dans le couloir, avec une liste de salles en cours d’exécution. Cette liste comprendra également certaines salles qui, selon l’application elle-même, vous intéresseront. Chaque salle aura son propre public, ce qui signifie que certaines salles seront plus grandes que d’autres. Il est maintenant suffisamment développé en tant qu’application pour que certaines des salles soient un énorme public de la taille d’une conférence.

La beauté de Clubhouse est que vous vous surprendrez à devenir intrigué par divers orateurs et clubs. Vous pouvez les suivre et élargir votre propre «réseau» afin d’avoir de plus en plus de personnes à écouter et à suivre.

Vous pouvez également consulter les événements planifiés via des mots clés afin de trouver des conversations qui vous intéressent avant qu’elles ne se produisent.

Quand il s’agit de rejoindre des salles et d’essayer de créer une suite, il est tout à fait normal que vous ne deviez pas rejoindre d’énormes salles. Certaines salles sont vraiment grandes (avec des milliers de participants) et vous n’avez aucune chance d’être remarqué dans une telle pièce, encore moins suivie. La meilleure façon de commencer à développer une suite est de fréquenter les petites salles où il n’y a qu’un petit groupe (disons 20-30 personnes) et de sortir. De cette façon, les gens commenceront à vous remarquer au fil du temps et à vous considérer comme un orateur ou quelqu’un qui a quelque chose de précieux à offrir d’une autre manière.

Et comme tout travail sur les réseaux sociaux, votre objectif principal est de faire de votre mieux pour ne pas parler de vous. Les participants aux discussions du Clubhouse s’attendront à recevoir de la valeur. Ajoutez de la valeur, et vous verrez votre suivant se développer. Plus vous ajoutez de valeur, plus les gens sont susceptibles de cliquer sur votre bio et de chercher à en savoir plus sur vous et ce que vous proposez.