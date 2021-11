L’application Tesla mise à jour permet enfin aux conducteurs de personnaliser les raccourcis de leur voiture

Le constructeur de voitures électriques Tesla a mis à jour son application iPhone pour donner aux gens la possibilité de personnaliser les raccourcis sur la page d’accueil du véhicule de l’application. Ces raccourcis permettent aux utilisateurs de contrôler rapidement et facilement divers aspects de la voiture, tels que l’ouverture du port de charge et le verrouillage ou le déverrouillage des portes.

Ceux qui ont déjà installé l’application Tesla verront que la mise à jour est en ligne dans l’App Store dès maintenant. Tout le monde peut également le télécharger gratuitement. Tesla dit que cette mise à jour ajoute également des améliorations aux widgets et plus encore, avec la lecture complète du journal des modifications :

– Personnalisez les commandes rapides sur la page d’accueil du véhicule avec un appui long – Ajustez la protection contre la surchauffe de la cabine – Améliorations des widgets – Accès à la caméra en direct en mode Sentry sur les voitures prises en charge dans certains pays

Yay! La nouvelle mise à jour de l’application Tesla vous permet de personnaliser les raccourcis de l’écran principal. Je peux enfin me débarrasser du stupide bouton de la porte de charge pour quelque chose de réellement utile ! pic.twitter.com/B4rhaNdrJx – Quinn Nelson (@SnazzyQ) 19 novembre 2021

Notamment, des rapports précédents suggéraient que l’accès à la caméra en direct en mode Sentry ne nécessitait que la version 4.2.1 de l’application, mais cette mise à jour particulière ne mentionne rien à ce sujet. Si vous êtes un fier abonné de Tesla Premium Connectivity, vous pourrez peut-être désormais utiliser les caméras de la voiture à distance. Ou vous avez peut-être fait cela pendant quelques semaines. Même Tesla ne semble pas savoir.

Il y a 3 ans, lorsque j’ai acheté ma Model 3, elle n’avait pas de système de sécurité. Il dispose désormais d’un système de sécurité avec enregistrement de caméras actives et je pourrai bientôt le voir sur mon téléphone ! Rien de tout cela n’a coûté de l’argent ! @elonmusk pic.twitter.com/O6jcmfZTaw – Tesla Raj (@tesla_raj) 27 octobre 2021

L’application Tesla est évidemment la meilleure application iPhone pour contrôler les voitures Tesla, mais c’est aussi l’une des meilleures applications d’interaction automobile de l’App Store aujourd’hui, malgré ses faiblesses. Si vous êtes un propriétaire de Tesla qui a dormi d’une manière ou d’une autre sur l’application, le moment est peut-être venu de rectifier cela.

