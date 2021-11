L’application TikTok TV s’étend à davantage de téléviseurs Google et Android en Amérique du Nord

TikTok s’est associé à Amazon Fire TV lorsqu’il a lancé l’application TikTok TV aux États-Unis et au Canada plus tôt ce mois-ci, offrant à toute la famille un moyen de se joindre au dernier engouement ensemble dans leur salon. Maintenant, cette expérience fait son chemin vers de plus en plus d’écrans de télévision.

Lundi, le service de réseautage social axé sur la vidéo a annoncé que l’application TikTok TV est désormais disponible sur davantage d’écrans Google TV et Android TV en Amérique du Nord. Outre ces plates-formes, la dernière extension permet à certains propriétaires de téléviseurs intelligents LG et Samsung de la région d’accéder au contenu TikTok.

L’application offre la même expérience que son homologue mobile, y compris l’accès aux flux « Pour vous » et « Suivant » sur grand écran. Vous pouvez également explorer plus de types de contenu dans différentes catégories via l’onglet « Découvrir ». Ces catégories comprennent les jeux, la comédie, la nourriture et les animaux.

Cependant, il existe de légères différences entre les versions mobile et grand écran de TikTok. Par exemple, l’application TV inclut une fonction de lecture automatique qui affiche automatiquement le contenu dans un flux continu. Sur mobile, vous devrez balayer verticalement pour voir la vidéo suivante.

TikTok a lancé l’application TV pour la première fois cette année, bien que sa disponibilité soit limitée à l’époque. Par exemple, bien qu’elle soit compatible avec Chromecast avec Google TV, l’application a rencontré des problèmes initiaux avec Nvidia Shield TV.

L’expansion nord-américaine pourrait intensifier la concurrence entre TikTok et YouTube en termes de domination de vos écrans. Il y a quelques mois, TikTok aurait dépassé l’audience moyenne de YouTube sur les meilleurs téléphones Android, bien que ces derniers soient restés dominants dans l’audience globale et les dépenses des utilisateurs.

Seul le temps nous dira comment le dernier mouvement de TikTok peut aider à réduire cet écart.

