L’application tout-en-un pour votre vie cryptographique quotidienne Crypto new media

Avis de non-responsabilité : le texte ci-dessous est un communiqué de presse qui n’a pas été rédigé par Cryptonews.com.

Comme nous le savons tous, DeFi agit comme un parapluie pour la plupart des applications financières du Bitcoin ou de la blockchain visant à perturber les intermédiaires financiers.

Cela a conduit à diverses plates-formes sous DeFi, et de nombreux nouveaux services ont été fournis non seulement sur le marché de la cryptographie.

Mais il y aura toujours besoin d’un pont qui allie le marché décentralisé à la finance classique.

Ce pont s’appelle LyoPay, qui a déjà commencé à révolutionner le marché de la cryptographie en offrant des services rapides et d’autres fonctionnalités essentielles.

Plateforme LyoPay

LyoPay n’est pas votre plateforme typique ; ils fournissent une large gamme de services bancaires et cryptographiques. DIGILYOP APP LTD gère la plate-forme et fournit une application multi-services qui connecte les consommateurs aux ressources techniques de manière simple. Pour promouvoir l’écosystème de l’entreprise, ils fournissent des services tels que le compte bancaire Sepa, le portefeuille cryptographique, l’échange, la carte de débit et tous ces services connectés ensemble pour avoir une application ALL in one.

La plateforme LyoPay encourage l’utilisation généralisée de la crypto-monnaie et sert de lien légal et sécurisé entre les mondes fiat et crypto-monnaie. Ils offrent également un environnement sûr pour que chacun puisse effectuer des transactions, et les nouveaux arrivants recevront toutes leurs informations via KYC.

Ils sont prêts à gérer la nécessité de relier les clients et les détaillants, ce qui leur permet d’effectuer des transactions plus efficacement. Il s’agit d’une nouvelle approche d’un marché tout-en-un, avec des plans pour étendre leurs services d’échange, de réservation de voyages, de page de lancement et d’autres services.

Ils ont commencé leur parcours en tant qu’application de paiement, accessible via les navigateurs mobiles et de bureau, pour faciliter les transactions. Ils se sont également conformés à la conformité et aux réglementations KYC, AML, OWASP et du règlement général européen sur la protection des données pour être imparables.

Pourquoi LYOPAY ?

LyoPay n’est pas seulement une plateforme classique qui propose des multi-services à ses clients ; Il est plus que cela. Pour le moment, la plateforme a presque terminé avec la première étape de LyoCredit. Depuis leur introduction en bourse sur le marché de la crypto, ils ont attiré de nombreux investisseurs. Il y a eu de nombreuses rumeurs positives, et les individus sur les réseaux sociaux soulignent constamment comment LYOPAY effectue le travail le plus remarquable.

De plus, suite à leur lancement, ils sont en direct sur BSC Scan avec leur token officiel Lyocredit, qui est basé sur le BSC, et le contrat intelligent BSC 20, qui permet à l’écosystème LYOPAY d’effectuer des transactions. Leur jeton vous permet de stocker les soldes de ces crédits dans un compte.

L’avantage de choisir leur token est qu’il minimise la difficulté d’apprendre et de comprendre différents types de blockchains pour des implémentations telles que l’écosystème LYO.

La pièce a un plafond total de 250 millions de jetons et une caractéristique principale, telle que :

Le programme de Staking : Les gens auront la possibilité de verrouiller leur token jusqu’à 2 ans pour recevoir chaque mois un tot. de pièces plus ce qu’ils ont acheté

La plate-forme Lyopay est une chaîne avec des portefeuilles où toutes les personnes qui ont acheté des jetons pendant l’ICO recevraient le jeton après l’étape ICO. Une fois l’étape ICO terminée, le jeton sera émis avec une distribution quotidienne dans une période de déverrouillage de 600 jours.

La procédure de protection et la distribution sur le marché seront ainsi contrôlées. Une fois la phase ICO terminée, tout le monde aura le jeton dans son portefeuille décentralisé (selon le contrat de distribution de jetons) et pourra le vendre, le conserver ou l’utiliser.

L’équipe LyoPay

L’équipe LyoPay est composée de professionnels ayant des années d’expérience dans l’industrie de la crypto-monnaie. Ils travaillent comme un groupe de 150 employés par un groupe d’entreprises. Leur équipe possède une mine de connaissances et fera avancer la plate-forme.

Ils sont dignes de confiance et disposent de consultants externes tels qu’un conseiller juridique, un responsable d’accélérateur d’entreprise, un chef de produit, un stratège en performance d’équipe et un conseiller en marketing et communication que vous pouvez consulter sur leur livre blanc.

Ils ont les partenaires suivants en termes d’équipes marketing et techniques : Nonline, Blockteck Group, Travel4You, Alpha Intelligence, et PremiaDigital.

Leurs fournisseurs de services, qui prennent les services pour les intégrer dans leur écosystème, sont les suivants : Binance, Kraken, OKEx et Visa MasterCard Union Pay.

Quelle est la prochaine?

LyoPay a connu une croissance énorme sur sa plateforme et a construit différents services cryptographiques et bancaires ; les abonnés peuvent également accéder au site via les applications iOS et Android.

Ils offrent aux consommateurs la possibilité d’échanger instantanément, des bons de voyage, une carte MasterCard pour 50 pays, un crédit LYO, un portefeuille crypto pour 15 crypto et de nombreux autres services qui seront ajoutés à l’avenir.

LyoPay a également ajouté de nouvelles paires de trading, notamment ZRX, UNI, PAXG, OMG, LINK, BNT et BAT. Lyopay permet désormais à ses utilisateurs d’interagir non seulement avec leur compte bancaire, leur portefeuille cryptographique et leur échange, ainsi qu’avec tous les services qu’ils contiennent, mais également avec de multiples opportunités d’échange.

À l’heure actuelle, ils ont atteint 37 000 utilisateurs sur LyoPay, et ils attirent en moyenne 5 000 nouveaux abonnés chaque mois.

C’est maintenant votre chance d’avancer ensemble dans le domaine de la cryptographie avec LyoPay.

Si vous souhaitez en savoir plus sur eux, vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Reddit, Medium, Youtube.

N’oubliez pas d’accéder à leur site internet : LYOPAY