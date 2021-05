L’application transforme un téléphone intelligent en une caméra corporelle Vir 10z viral

Le vétéran James A. Samuel, Jr.a lancé une nouvelle application appelée ANJEL Tech qui transforme n’importe quel smartphone en la caméra corporelle la plus puissante du monde lors d’affrontements avec la police.

* Rencontrez James A. Samuel, Jr., un vétéran noir qui a lancé une nouvelle application appelée ANJEL Tech qui transforme n’importe quel smartphone en la caméra corporelle la plus puissante du monde lors d’affrontements avec la police. James a déclaré qu’il en avait assez d’élever des enfants dans un monde qui les oblige à comprendre qu’ils ne sont pas en sécurité dans leur peau avant même d’apprendre leur ABC.

Ces dernières semaines, le monde a regardé Derek Chauvin jugé pour meurtre pour le meurtre de George Floyd; voir les nouvelles du 2e lieutenant Caron Nazario, qui est noir et latino, arrêté par deux policiers à Windsor, en Virginie; et le meurtre de Daunte Wright aux mains de la police. Et ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses histoires de Noirs faisant l’objet de profilage racial et craignant pour leur sécurité lorsqu’ils sont arrêtés par la police.

ANJEL Tech est une solution innovante pour augmenter la sécurité et la tranquillité d’esprit dans la communauté noire. L’application est sécurisée, mobile et basée sur le cloud. James dit qu’il l’a créé parce qu’il est passionné d’empêcher vos proches de devenir une autre statistique douloureuse. «Les caméras corporelles ne peuvent pas être réservées à la police», dit-il. «J’ai donc créé ANJEL Tech pour permettre au téléphone d’une personne d’agir comme une caméra corporelle et une bouée de sauvetage pour ses proches afin d’accroître la sécurité et la responsabilité.»

Il poursuit: «Lorsque George Floyd était asphyxié, il appelait verbalement sa mère. Lorsque le lieutenant Caron Nazario a été arrêté, il a enregistré l’incident sur son téléphone, mais imaginez s’ils avaient tous les deux été en mesure d’alerter instantanément et automatiquement leurs proches à venir. Imaginez si les images de ces horribles incidents avaient été contrôlées par la victime elle-même. C’est ce que fait ANJEL Tech. J’ai créé une application qui réduit les conséquences émotionnelles, financières et physiques du profilage racial. »

Comment ça fonctionne:

Lorsqu’elle est activée, l’application ANJEL Tech envoie un flux en direct de l’incident ainsi que des alertes avec des directions GPS vers l’emplacement de la personne afin que les proches puissent être là au moment où ils ont besoin de l’aide. L’application est également discrète pour que la personne dans le besoin puisse tranquillement demander de l’aide sans que l’agresseur ne s’en aperçoive. Il enregistre également automatiquement l’audio et les images qui peuvent être utilisés plus tard pour exiger la responsabilité. De plus, les preuves vidéo sont sécurisées et accessibles, contrairement aux images des caméras de police qui peuvent facilement être modifiées ou supprimées.

«Je connais trop de mamans noires qui ont reçu un appel téléphonique qui a bouleversé leur monde en un instant. Et trop d’autres qui ont dû vivre avec la possibilité que cela se produise tous les jours depuis la première fois que leur enfant est parti à l’école », a déclaré James. «Regarder George Floyd asphyxié sur cet asphalte m’a fait peur, m’a réveillé et m’a motivé à changer le monde.

Source: Xina Eiland – xina@xinapr.com