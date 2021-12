L’application Tumblr iOS bloque des centaines de termes de recherche pour éviter l’interdiction

L’application iOS Tumblr bloque désormais plus de 400 termes de recherche afin de réduire le risque qu’Apple l’exclue de l’App Store. Il suit un ancien développeur de Tumblr exprimant sa frustration face au processus de révision de l’application.

Certains termes sont clairement conçus pour bloquer l’accès au porno – comme ceux pour les parties sexuelles du corps – mais d’autres semblent bizarres…

Tumblr a expliqué les changements dans un article de blog.

Lorsque vous recherchez certains termes ou expressions susceptibles de relever de la définition élargie de contenu sensible, vous risquez de rencontrer moins de résultats de cette requête que par le passé. Dans certaines circonstances, une recherche peut ne produire aucun résultat et vous verrez un message comme celui ci-dessous :

Pour rester disponible au sein de l’App Store d’Apple, nous devons étendre la définition de ce qu’est un contenu sensible ainsi que la façon dont vous y accédez afin de se conformer à leurs directives. […]

Pour ceux d’entre vous qui accèdent à Tumblr via notre application iOS, nous voulions partager qu’à partir d’aujourd’hui, vous pouvez voir des différences pour les termes de recherche et le contenu recommandé qui peuvent contenir des types spécifiques de contenu sensible. Afin de nous conformer aux directives de l’App Store d’Apple, nous devons ajuster, à court terme, ce à quoi vous pouvez accéder en ce qui concerne le contenu potentiellement sensible lors de l’utilisation de l’application iOS.

Certains des termes interdits semblent inexplicables – comme à propos de, faire un don et rasoir – tandis que d’autres bloquent les recherches qui pourraient être effectuées par ceux qui ont besoin d’aide :

Addiction Anorexie Antisémitisme Bipolaire Boulimie Dépression Violence domestique Trouble de l’alimentation Insomnie Maladie mentale Misogynie Racisme Sexisme Harcèlement sexuel Prévention du suicide Xénophobie

L’entreprise indique qu’elle prend deux mesures supplémentaires :

Tableau de bord : pour les utilisateurs d’iOS, sous nos sections « trucs pour vous » et « suivant » dans le tableau de bord, vous pouvez voir moins de messages suggérés en fonction des modifications apportées.

Accès au blog : si vous appuyez sur un blog via l’application iOS Tumblr qui est signalé comme explicite en raison de ces modifications, vous verrez le même message que ci-dessus et ne pourrez pas accéder à ce blog.

Tumblr reconnaît que la situation est loin d’être idéale.

Nous comprenons que, pour certains d’entre vous, ces changements peuvent être très frustrants – nous comprenons cette frustration et nous sommes désolés pour toute perturbation que ces changements peuvent causer. Sachez qu’à l’horizon proche, il y aura des développements significatifs qui réviseront la façon dont vous choisissez d’accéder en toute sécurité au contenu sensible sur Tumblr – que ce soit en nous visitant sur mobile, sur le Web mobile ou via notre site Web. […]

Bien que nous n’ayons pas de calendrier exact pour combien de temps ces changements seront en vigueur, nous travaillons sur des fonctionnalités supplémentaires qui permettront une expérience d’application iOS moins restreinte. Nous prévoyons que ce travail sera prêt dans un proche avenir et nous vous tiendrons tous au courant sur notre blog Changes au fur et à mesure que ce travail se poursuit.