L’application Twitch est maintenant disponible pour Nintendo Switch

Les propriétaires de Nintendo Switch peuvent désormais regarder leurs streamers préférés à la fois sur grand écran et en mode portable avec la sortie de l’application Twitch. L’application Twitch est disponible en téléchargement gratuit via le Nintendo eShop offrant la plupart des fonctionnalités disponibles sur le site Web de Twitch.

Les utilisateurs peuvent se connecter à leur compte pour voir toutes leurs chaînes suivies, parcourir les émissions en direct, regarder des VOD et des clips et, surtout, faire tout cela en mode portable, à condition qu’ils disposent d’une connexion Internet. Twitch était auparavant disponible sur les consoles Xbox et PlayStation, mais Nintendo a apparemment été pointilleux en ce qui concerne les services de streaming sur sa plate-forme.

La Nintendo Switch n’a toujours pas d’application Netflix officielle, mais au moins maintenant, vous pouvez utiliser la console de Nintendo pour regarder vos streamers préférés. Le Switch a également récemment obtenu l’application Pokemon TV, une application entière dédiée à l’anime et aux films Pokemon. Cette nouvelle application arrive un mois après que Twitch a subi une violation de sécurité massive où des documents internes, y compris les paiements de streamers, ont été divulgués. Twitch a signalé qu’aucune information de connexion ou de paiement n’avait été volée.