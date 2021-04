SmartGym pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch fait l’objet d’une mise à jour importante aujourd’hui. La nouvelle version apporte plus de 330 nouveaux exercices pour les bandes, les boucles, le TRX, le poids corporel, un Smart Trainer mis à jour, plus d’entraînements prédéfinis, un nouvel écran d’historique Apple Watch, et plus encore.

En début d’année, l’application a mis à jour sa bibliothèque de 290 mouvements avec de nouvelles animations 3D pour mieux détailler les exercices et les muscles que vous utilisez. Aujourd’hui, SmartGym 5.4 fait plus que doubler les exercices disponibles en en ajoutant plus de 330 nouveaux. Ils permettront aux utilisateurs de s’entraîner plus facilement depuis la maison sans aucun équipement ou avec du matériel plus accessible / abordable comme un entraîneur TRX ou des bandes / boucles de résistance.

Ces exercices ont tous été soigneusement choisis et ouvriront de nombreuses nouvelles possibilités. SmartGym prendra en charge de nombreux nouveaux équipements, tels que des bandes, des boucles de résistance, TRX et plus encore! C’est parfait pour ceux qui s’entraînent à la maison, car ces équipements sont vraiment bon marché et facilement accessibles.

Le développeur de SmartGym, Matt Abras, a partagé l’une des fonctionnalités les plus populaires de l’application est le Smart Trainer et avec les 330 nouveaux exercices, la fonctionnalité intelligente peut créer des entraînements complets pour vous en fonction des nouveaux exercices de bande / boucle, TRX, de poids corporel ou d’étirement.

Oh, et au fait, Smart Trainer fonctionne entièrement sur l’Apple Watch. Et complètement indépendant de l’iPhone aussi. Ce qui est super génial!

Le Smart Trainer peut même modifier les entraînements prédéfinis disponibles dans l’application en fonction de l’équipement que vous possédez (ou n’avez pas). Et la liste des entraînements prédéfinis par des professionnels est passée à plus de 130 avec de nouveaux pour le conditionnement, la boxe / arts martiaux et le frisbee ultime.

Enfin, SmartGym sur Apple Watch comprend une nouvelle vue de l’historique:

Propulsé par SwiftUI, nous avons recréé notre vue historique sur la montre à partir de zéro. Et c’est incroyable! Vous obtenez toutes les informations dont vous avez besoin, directement de votre poignet. Et nous avons même ajouté l’incroyable tableau d’entraînement en haut!

SmartGym est un téléchargement gratuit depuis l’App Store avec des achats intégrés pour le plan Premium pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: