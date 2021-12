L’application Verizon collecte peut-être votre historique de navigation et plus encore

L’application My Verizon peut collecter des informations sur votre historique de navigation, votre emplacement, vos applications et vos contacts, le tout dans le but d’aider l’entreprise à « comprendre vos intérêts », d’abord repéré par Input. Le programme, auquel Verizon semble inscrire automatiquement les clients, s’appelle Verizon Custom Experience et est caché dans les paramètres de confidentialité de l’application.

Le programme introduit deux options différentes qui apparaissent dans l’application, Custom Experience et Custom Experience Plus, chacune variant en termes d’invasivité. Verizon fournit des informations supplémentaires sur les deux paramètres au sein de l’application, ainsi que sur une page FAQ sur son site Web. Il semble que l’option Custom Experience soit une version allégée de Custom Experience Plus, et comme Verizon l’indique directement dans l’application, elle aide Verizon à « personnaliser » sa « communication avec vous » et à « vous donner des recommandations de produits et de services plus pertinentes ». en utilisant « des informations sur les sites Web que vous visitez et les applications que vous utilisez sur votre appareil mobile ».

Pendant ce temps, Custom Experience Plus a le même objectif : aider Verizon à vous offrir une expérience plus « personnalisée ». Cependant, il utilise non seulement des informations sur les sites Web et les applications que vous utilisez sur votre appareil mobile, mais il indique également qu’il utilise la « localisation de votre appareil », ainsi que les « numéros de téléphone que vous appelez ou qui vous appellent » pour aider Verizon « mieux comprendre votre intérêts. » Cela inclut également votre CPNI, qui suit les heures et la durée de vos appels.

Il ne semble pas que les utilisateurs aient la possibilité de s’inscrire

Comme l’explique Verizon sur son site, il peut utiliser vos informations pour, par exemple, vous présenter une offre comprenant du contenu musical ou vous proposer une option liée à la musique dans son programme de récompense Verizon Up s’il sait que vous aimez la musique. Verizon indique explicitement que vous « devez vous inscrire pour participer et vous pouvez modifier votre choix à tout moment », mais il ne semble pas que les utilisateurs aient la possibilité de s’inscrire eux-mêmes, ou peut-être qu’ils le font sans le savoir.

Après avoir vérifié les paramètres de confidentialité de ma propre application, j’ai constaté que « Expérience personnalisée » et « Expérience personnalisée Plus » étaient déjà activées. Je ne me souviens pas avoir activé l’une ou l’autre de ces fonctionnalités ou avoir été interrogé à ce sujet. Comme le note Andrew Paul de Input, il n’a découvert la fonctionnalité qu’après avoir ouvert par erreur un e-mail promotionnel de Verizon décrivant le nouveau programme.

Pour désactiver complètement l’expérience personnalisée, ouvrez votre application My Verizon, puis appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit de l’écran. Faites défiler vers le bas et sélectionnez « Gérer les paramètres de confidentialité » sous le titre « Préférences ». Sur la page suivante, désactivez « Expérience personnalisée » et « Expérience personnalisée Plus ». Pour effacer les informations que Verizon a déjà collectées à votre sujet via le programme, appuyez sur « Paramètres d’expérience personnalisés » et appuyez sur « Réinitialiser ». L’entreprise dit qu’elle ne vendra pas vos informations à des annonceurs et qu’elle « ne les utilisera qu’à des fins Verizon », mais c’est toujours déroutant dans les deux cas.

En avril, T-Mobile a commencé à inscrire automatiquement les utilisateurs à un programme qui partage vos données avec les annonceurs, à moins que vous ne désactiviez manuellement vos paramètres de confidentialité. Sur le centre de confidentialité d’AT&T, la société indique qu’elle collecte des informations sur le Web et la navigation, ainsi que les applications que vous utilisez, et que vous pouvez gérer ces paramètres à partir du site d’AT&T.