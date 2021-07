L’application Verizon RCS par défaut sera les messages de Google

in

Aujourd’hui, Verizon a annoncé que l’application Verizon RCS par défaut sur les smartphones Android sera Google Messages. Cela signifie que les trois grands opérateurs aux États-Unis adopteront tous Messages comme solution de SMS Android par défaut. Cela signifie également qu’Apple mettrait les utilisateurs d’iPhone dans une situation précaire s’il n’adoptait pas également les protocoles RCS.

Depuis des années, les grands opérateurs aux États-Unis traînent les pieds collectivement en ce qui concerne les services de communication riches (RCS). Le protocole RCS est la prochaine évolution de la messagerie SMS/MMS, permettant des transferts de fichiers plus importants, des accusés de lecture, le partage de position, etc. Heureusement, Google en a pris un pour l’équipe et a contourné les opérateurs en offrant une assistance RCS dans sa propre application Messages.

T-Mobile et AT&T ont déjà accepté de faire de même. Cela signifie qu’à partir de l’année prochaine, presque tous les téléphones Android vendus aux États-Unis auront Messages installés et définis comme application de SMS par défaut. Enfin un peu de cohésion !

Cependant, cette nouvelle de Verizon RCS n’annonce pas la fin de la propre application Verizon Message Plus de Big Red. Étant donné que cette application est toujours le seul moyen de synchroniser les messages sur les appareils Verizon, elle restera sur ses téléphones. La société dit qu’elle travaille avec Google pour permettre un transfert simple de ces informations, ce qui, théoriquement, permettrait à Verizon de mettre fin à VM+ à terme.

Verizon RCS : Et les iPhones ?

Sans aucun doute, cette information est une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’Android. Cela rendra très simple, même pour les personnes les plus novices, les avantages des chats RCS, qui incluent le cryptage de bout en bout. Messages crypte déjà toutes les discussions de personne à personne (en supposant que chaque personne utilise Messages). À terme, il prendra également en charge les discussions de groupe cryptées et, selon la rumeur, Google pourrait offrir une prise en charge RCS aux applications tierces. Théoriquement, toute la messagerie Android serait cryptée dans quelques années.

C’est génial pour Android, mais qu’en est-il des iPhones ? Étant donné qu’Apple est entièrement investi dans sa propre application iMessage – qui n’intègre pas le support RCS – Apple laisserait les utilisateurs d’iPhone au sec. iMessage crypte les discussions dans iMessage, mais les discussions avec les utilisateurs Android manqueraient de cryptage. Cela met Apple dans un vrai cornichon.

D’une part, Apple pourrait continuer à faire ce qu’il fait, c’est-à-dire maintenir les discussions entre les iPhones et les appareils Android non sécurisées. Cependant, si presque toutes les discussions d’Android à Android sont sécurisées à l’aide d’un protocole ouvert, Apple adopterait une position hypocrite sur ses normes de confidentialité et de sécurité. Après tout, il ne peut pas dire que la sécurité est d’une importance primordiale, mais continuer à laisser un trou de sécurité grand ouvert pour ses utilisateurs lorsqu’ils envoient un message à quelqu’un sur Android.

A l’inverse, si Apple adoptait les protocoles RCS au sein d’iMessage, l’application perdrait son exclusivité. C’est quelque chose qu’Apple prend très au sérieux, car iMessage est l’une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs d’iPhone aux États-Unis ne passent pas à Android.

Le temps nous dira comment Apple réagira à cela. Mais avec Messages comme application Verizon RCS par défaut, il ne peut plus ignorer la situation. Il devra soit changer iMessage, soit minimiser sa position de «sécurité d’abord».