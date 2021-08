L’application Wear OS mise à jour de Spotify vous permettra de télécharger des morceaux sur votre Galaxy Watch 4

Alors que Spotify a permis l’écoute hors ligne sur les smartphones pendant des années – et est arrivé sur les montres Apple plus tôt cette année – il arrive enfin sur les montres intelligentes Wear OS dans une mise à jour bientôt destinée aux propriétaires de la Galaxy Watch 4 et d’autres appareils portables.

Spotify a dévoilé la fonctionnalité pour la première fois lors de Google IO 2021 en mai, selon What HiFi. La mise à jour sera déployée sur l’application Wear OS de Spotify dans les semaines à venir, permettant le téléchargement de musique hors ligne uniquement pour les utilisateurs Premium (par exemple payants) – désolé, les auditeurs de niveau gratuit – mais tout le monde pourra télécharger des podcasts sur leur smartwatch, selon un officiel. article de blog.

C’est facile : tout comme avec l’application pour smartphone, tout en écoutant une chanson, un album, une liste de lecture ou un podcast, appuyez sur « télécharger pour regarder ». Une flèche verte à côté de leurs noms apparaîtra, indiquant qu’ils sont stockés localement.

Les montres intelligentes devront exécuter WearOS 2.0 ou une version plus récente pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités, et également exécuter la dernière application pour smartphone Spotify sur leur combiné couplé.

Écoute hors ligne : profitez enfin de ce stockage de smartwatch costaud

Bien que plus soit toujours mieux en ce qui concerne les spécifications, nous n’avons pas trouvé trop d’utilisation pour le stockage embarqué sur une montre intelligente. Une grande partie est prise en charge par le système d’exploitation et les applications préchargées – celles-ci occupent la moitié des 16 Go de la Galaxy Watch 4, par exemple – et le reste pourrait théoriquement être utilisé pour les applications et la musique.

Mais les premiers ne prennent pas beaucoup de place, et le téléchargement de contenu sur votre smartwatch est souvent aussi fastidieux que pour obtenir des chansons sur un ancien lecteur MP3.

Il est beaucoup plus facile de télécharger du contenu sans fil, comme nous avons pu le faire sur les téléphones depuis des années – mais cette capacité n’a été ajoutée que récemment aux montres intelligentes, service par service et d’abord aux montres Apple (Tidal et Spotify incluaient le fonctionnalité dans les mises à jour de mai).

C’est pourquoi Spotify ajoute le téléchargement hors ligne pour les montres Wear OS est si important. Même si cela survient des mois après l’ajout de la fonctionnalité aux montres Apple, elle est toujours la bienvenue maintenant, surtout après que les nouvelles montres 4 et 4 classiques de Samsung aient atteint les stands sous Wear OS 3 (réalisé en partenariat entre Google et Samsung). Bien que le déploiement ne soit pas clair, Spotify a nommé Fossil, Mobvoi et Suunto comme obtenant la mise à jour de l’application dans les semaines à venir, alors gardez un œil ouvert.

Via Android Central