L’application Web iCloud Mail repensée est désormais disponible pour tous

Plus tôt cette année, Apple a discrètement publié une nouvelle version de son application Web iCloud Mail avec une interface repensée accessible via le site Web iCloud Beta. Après la sortie d’iOS 15 et d’iPadOS 15 lundi, Apple a désormais rendu la nouvelle application Web iCloud Mail accessible à tous.

Comme nous l’avons signalé en juin, l’ancienne application Web iCloud Mail avait encore des éléments d’interface d’iOS 7 avec des polices et des icônes super fines. L’iCloud Mail repensé a un look plus moderne “similaire à l’application Mail actuelle disponible sur iPad et Mac, car il présente une interface plus propre avec des icônes plus épaisses”.

La fenêtre de composition d’iCloud Mail a également été modifiée pour s’ouvrir dans la même fenêtre, comme décrit précédemment par ..

Une autre différence entre l’ancien et le nouveau iCloud Mail sur le Web est le panneau de composition du courrier, qui apparaît désormais dans la même fenêtre, tandis que l’ancien affiche le panneau de composition dans une fenêtre séparée.

Désormais, cette interface est enfin accessible à tous. Selon MacRumors, l’application Web iCloud Mail mise à jour est désormais disponible sur le site Web public iCloud.com.

D’autres applications Web iCloud ont toujours leurs anciennes interfaces, ce qui suggère qu’il faudra un certain temps avant qu’Apple ne les repense. Vous pouvez consulter quelques captures d’écran de la nouvelle interface Web iCloud Mail ci-dessous :

