L’application WellPaper de OnePlus utilise des fonds d’écran animés pour visualiser votre utilisation quotidienne

Les options pour trouver les meilleures applications de fond d’écran sur Android ne manquent certainement pas, mais seules quelques-unes d’entre elles sont uniques. Prenez SwirlWalls de Chris Lacy par exemple, car cela vous permet de définir des fonds d’écran animés uniques qui se déplacent lorsque vous interagissez avec votre appareil. Mais aujourd’hui, OnePlus adopte une approche différente des fonds d’écran sur votre téléphone Android avec le WellPaper nouvellement sorti.

Le bien-être numérique a été une bataille que Samsung, Google, Apple et d’autres se sont battus, et maintenant OnePlus se joint à la mêlée. Avec Wellpaper (via XDA Developers), vous avez le choix entre trois options de papier peint différentes: Composition, Radial et Glow.

Chacune des couleurs du fond d’écran représente le temps passé sur votre téléphone à utiliser certains types d’applications. Par exemple, si vous avez parcouru beaucoup de médias sociaux, les couleurs violet ou bleu seront plus visibles. Mais si vous avez enregistré plusieurs heures avec l’un des meilleurs jeux Android, cette couleur sera plus importante que les autres.

Tout au long de la journée, vous pouvez avoir une idée de ce que vous faites exactement sur votre téléphone sans avoir à vous plonger dans la zone Bien-être numérique de l’application Paramètres. Alors que le fond d’écran change constamment tout au long de la journée lorsque votre téléphone est utilisé, vous pouvez simplement appuyer sur le fond d’écran pour afficher brièvement le temps d’écran pour chaque catégorie. Il y a même de petites flèches qui apparaissent qui indiquent si le temps d’utilisation de votre écran a tendance à augmenter ou à diminuer. Ensuite, vous pouvez vous rendre dans l’application WellPaper elle-même pour afficher une ventilation plus succincte de l’endroit où votre temps a été passé tout au long de la journée.

WellPaper vient du OnePlus OneLab Studio, qui vient de lancer Clipt. Il s’agit d’une autre application expérimentale conçue pour faciliter la copie et le collage de texte, d’images, d’URL et de tout autre élément entre votre téléphone Android et le navigateur Chrome. Donc, voir une autre création unique sur le Play Store montre à quel point ces développeurs déploient des efforts pour apporter des applications uniques et nouvelles à votre appareil Android.

OnePlus a même lancé une nouvelle page de destination pour le bien-être numérique. La société partage le fonctionnement d’outils tels que le mode Zen intégré sur les appareils OnePlus. Il y a même quelques «actions simples» qui sont suggérées si vous avez trop de mal à utiliser votre téléphone et que vous avez besoin d’aide pour commencer. Voici quelques-unes de ces suggestions:

Passer en mode silencieux – Pas du «son». Pas «Vibrer». Bloquez les distractions pour vous concentrer sur ce qui est en jeu.

Règle 20-20-20 – Pour toutes les 20 minutes passées à regarder un écran, concentrez vos yeux sur quelque chose à 20 pieds de distance pendant 20 secondes.

Respirer – Prenez une profonde inspiration, retenez et expirez. Répétez pour un état d’esprit rafraîchi.

Go Tableside – La nuit, laissez votre téléphone plus loin de votre lit, comme sur une table, pour être moins distrait par le sommeil.

Si vous souhaitez essayer WellPaper par vous-même, l’application est téléchargeable gratuitement sur le Google Play Store. Il fonctionne avec n’importe quel appareil Android fonctionnant sous Android 7.0 ou supérieur et ne se limite pas au OnePlus 9 ou OnePlus 9 Pro.

