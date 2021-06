L’application WhatsApp pour iPad évoquée par Mark Zuckerberg

Cela fait presque deux ans depuis la première rumeur fiable selon laquelle une application WhatsApp pour iPad est en préparation, mais la société a maintenant laissé tomber un indice officiel selon lequel cela pourrait enfin arriver dans les prochains mois.

Une interview avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, a également confirmé officiellement les informations faisant état d’une fonctionnalité de messages en voie de disparition…

WABetaInfo s’est vu proposer un entretien avec Cathcart, réalisé sur WhatsApp, et a ensuite été surpris de voir Zuckerberg rejoindre le chat.

Mais… quelque chose de plus inattendu s’est produit… Mark Zuckerberg rejoint le groupe de discussion pour confirmer certaines fonctionnalités !

Le site nous a précédemment donné un aperçu d’un prochain mode de disparition, mais Zuckerberg dit maintenant que la fonctionnalité est sur le point d’atterrir.

Nous sommes également sur le point de commencer à déployer « afficher une fois », afin que vous puissiez envoyer du contenu et le faire disparaître une fois que la personne l’a vu.

WhatsApp a été le premier réseau de messagerie à l’échelle mondiale à déployer un cryptage de bout en bout, et maintenant nous travaillons également sur le déploiement de fonctionnalités de messages en voie de disparition dans le monde entier.

Il y a donc quelques années, nous avons écrit cette longue note sur notre vision de la création d’une plate-forme sociale privée. Tout est construit autour des messages privés en tant qu’interaction la plus importante que les gens ont. Donc, pour la base de cela, nous pensons que les messages devraient être cryptés de bout en bout et si vous n’avez pas besoin de les garder, ils devraient également disparaître.

WABetaInfo a posé des questions sur la prise en charge multi-appareils – qui serait nécessaire pour offrir une véritable application native WhatsApp pour iPad – et Zuckerberg a déclaré que cela aussi arriverait ” bientôt “.

Q : Et… qu’en est-il du multi-appareil ?

A : Et oui ça arrive aussi !

Q : Alors, voulez-vous dire que je peux vraiment utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils, sans connexion Internet active sur mon appareil principal ?

R : Oui. Cela a été un grand défi technique pour que tous vos messages et contenus se synchronisent correctement sur tous les appareils, même lorsque la batterie de votre téléphone est à plat, mais nous avons résolu ce problème et nous sommes impatients de le sortir bientôt !