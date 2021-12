L’application WhatsApp Windows obtient de nouvelles fonctionnalités avec la première mise à jour bêta : Détails

L’application universelle basée sur la plate-forme Windows peut se synchroniser en arrière-plan et recevoir des notifications même lorsqu’elle n’est pas en cours d’exécution

WhatsApp a déployé la première mise à jour bêta de la nouvelle application Windows avec des correctifs et des améliorations de stabilité, selon un nouveau rapport. L’application Windows qui ressemble à la version Web de WhatsApp a été mise en ligne récemment.

Mise à jour bêta de l’application WhatsApp Windows : quoi de neuf ?

L’application universelle basée sur la plate-forme Windows peut se synchroniser en arrière-plan et recevoir des notifications même lorsqu’elle n’est pas en cours d’exécution. Selon WABetaInfo, l’application avait introduit un bouton de rétroaction dans le coin gauche pour rechercher les contributions des utilisateurs dans la version précédente. Mais après la récente mise à jour, la version actuelle affiche un message pour encourager les utilisateurs à donner leur avis.

« Nous aimerions connaître votre opinion sur cette application. Veuillez fournir des commentaires en utilisant le bouton situé en bas à gauche », lit-on dans le message.

La mise à jour majeure a été effectuée après que les utilisateurs se soient plaints de problèmes lors du défilement des conversations ou de l’accès aux paramètres. Cependant, le problème n’était toujours pas résolu.

D’autres fonctionnalités que la plate-forme de messagerie soutenue par Facebook a commencé à déployer pour ses utilisateurs Web sont la façon de créer rapidement un autocollant à partir d’une image au sein de la plate-forme sans utiliser d’applications tierces. La plate-forme propose également des outils d’édition tels que Emoji, Contour, autocollant, Peinture et recadrage, Texte. Cela permet aux utilisateurs de modifier les images. Les utilisateurs précédents utilisaient des applications tierces pour créer des images et des autocollants.

Ces fonctionnalités sont utilisées sur le Web WhatsApp et il n’y a aucune précision pour le moment si elles seront également fournies sur d’autres plates-formes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.