L’application Xbox vous permettra enfin d’installer des jeux n’importe où et d’accéder à leurs dossiers

Dans ce qui sera sans aucun doute l’actualité la plus excitante pour Pass de jeu PC membres sur Windows, Microsoft travaille officiellement à rendre le Application Xbox plus Steam-like – exactement ce que tout le monde a demandé.

Signalé pour la première fois par The Verge – et confirmé plus tard par Microsoft – une nouvelle version de l’application Xbox est en cours de test en interne. Cette mise à jour reflétera les fonctionnalités que les joueurs attendent de Steam et de pratiquement tous les autres lanceurs de jeux sur PC.

À sa sortie, les utilisateurs pourront installer des jeux librement sur n’importe quel lecteur/répertoire, loin des dossiers protégés de WindowsApps. Il sera également possible de déplacer les installations sans avoir à retélécharger l’intégralité du jeu, ce qui n’est pas possible actuellement.

Cet accès illimité ouvre la porte au modding du jeu, ce qui est une autre chose que la nouvelle mise à jour permettra. La modification des jeux du Windows Store a été inexistante pour la plupart d’entre eux (bien que quelques-uns le permettent), et cela a été l’un des nombreux points de friction majeurs pour les joueurs.

Enfin, la nouvelle application Xbox offrira des options pour réparer et vérifier l’intégrité des téléchargements, une autre fonctionnalité à laquelle le Windows Store actuel échoue souvent.

Les Xbox Insiders peuvent désormais tester la nouvelle mise à jour, et une version bêta plus large devrait être disponible plus tard.