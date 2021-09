L’application Yield est nommée partenaire officiel du club de football de Premier League West Ham united

YIELD App, une société FinTech, est ravie d’annoncer qu’elle est devenue le partenaire officiel de gestion de patrimoine d’actifs numériques du meilleur club de football de Premier League, West Ham United.

Ce partenariat passionnant intervient sept mois seulement après le lancement public de l’application YIELD en février 2021, démontrant l’attractivité croissante des actifs numériques pour un public grand public à travers le monde.

L’application YIELD permet à ses utilisateurs d’investir dans des actifs numériques et de gagner jusqu’à 20,5% d’intérêt annuel en appuyant simplement sur un bouton. YIELD App remet en question le statu quo du système d’investissement traditionnel et a connu une croissance significative depuis son lancement public, avec 60 000 utilisateurs et un impressionnant 400 millions de dollars d’actifs gérés à ce jour.

Les utilisateurs de l’application YIELD bénéficieront désormais de la possibilité de faire l’expérience de l’hospitalité lors des matches à domicile de West Ham United, grâce à des compétitions régulières tout au long de la saison.

Commentant le partenariat, Justin Wright, directeur des opérations de YIELD App, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à West Ham United. L’incroyable stratégie communautaire du club et sa vision à long terme du succès sont comparables à la nôtre. Nous sommes impatients de développer une relation durable avec le Club et tous ses fans à travers le monde. »

Nathan Thompson, directeur commercial de West Ham United, a déclaré : « Aujourd’hui, nous accueillons YIELD App dans la famille des partenaires de West Ham United. Nous pensons que YIELD App fournira à notre base de fans croissante une éducation et un accès à certaines des meilleures opportunités d’investissement. Notre partenariat permettra à nos fans de profiter de ces opportunités quelles que soient leurs connaissances financières ou techniques.’ Veuillez visiter le blog YIELD App pour plus de détails sur le partenariat et @YIELDApp sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

