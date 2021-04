L’application YouTube TV supprimée du magasin de chaînes Roku

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Roku a supprimé YouTube TV de son magasin de chaînes après l’échec des négociations avec Google. Cependant, YouTube TV restera disponible pour les abonnés actuels sur les appareils Roku. Roku reste «déterminé» à trouver une solution avec Google.

Les négociations entre Roku et Google sur leur accord de distribution YouTube TV sont apparemment terminées, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Roku. Les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur de nouvelles conditions qui permettraient à Roku de proposer YouTube TV sur sa plate-forme. Par conséquent, l’application YouTube TV ne sera plus disponible au téléchargement depuis le magasin de chaînes Roku.

Selon un rapport précédent, l’ensemble de demandes de Google aurait inclus un canal de recherche dédié dans l’interface Roku. Il aurait également souhaité que Roku donne la préférence à YouTube Music lors de l’utilisation de commandes vocales, entre autres demandes.

Roku voulait que Google s’engage sur quatre points clés, selon une déclaration envoyée par e-mail. Celles-ci étaient à savoir:

Ne pas manipuler les résultats de recherche des consommateurs, ne pas exiger l’accès à des données qui ne sont accessibles à personne d’autre, ne pas tirer parti de leur monopole sur YouTube pour forcer Roku à accepter des exigences matérielles qui augmenteraient les coûts pour le consommateur.Ne pas agir de manière discriminatoire et anticoncurrentielle contre Roku.

Les entreprises n’ayant pu parvenir à un consensus, le contrat a expiré. Par conséquent, les nouveaux utilisateurs achetant un appareil Roku n’auront plus accès au service.

Qu’en est-il des utilisateurs YouTube TV existants sur Roku?

Roku essaie cependant d’atténuer le coup porté aux clients existants. Il note que le problème n’affectera pas les utilisateurs qui possèdent déjà un appareil Roku et qui ont un abonnement YouTube TV actif.

«Pour continuer à offrir à nos utilisateurs une excellente expérience de streaming, nous prenons une mesure supplémentaire pour continuer à offrir aux abonnés existants l’accès à YouTube TV sur la plate-forme Roku, à moins que Google ne prenne des mesures qui nécessitent la suppression complète de la chaîne», a déclaré Roku dans la déclaration.

Roku a par la suite informé les utilisateurs de YouTube TV dans un e-mail vendredi, les alertant des changements.

Il y a cependant encore un peu d’espoir. Roku a noté qu’il «s’est engagé à conclure un accord de bonne foi avec Google». Mais à moins que les deux parties ne parviennent rapidement à résoudre leur impasse, il est probable que YouTube TV ne fera pas partie de l’avenir de Roku pendant bien plus longtemps.