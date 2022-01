L’apprenti 2022L Navid Sole brutalement zoné entre amis dans Manger avec mon ex

La star de l’apprenti en vedette dans un épisode de Manger avec mon ex en 2020 (Photo: BBC)

Le candidat de l’Apprenti 2022 Navid Sole a été « sidéré » lorsque son « ex-petite amie » lui a dit qu’elle « ne l’avait jamais vu comme un petit ami » lors d’un épisode de Manger avec mon ex.

Le pharmacien de 27 ans est l’un des 16 candidats en lice pour l’investissement de 250 000 £ de Lord Alan Sugar et a déjà participé à la deuxième série de la série BBC Three en 2020.

Navid s’est assis avec Charlotte, avec qui il pensait être en couple depuis quatre ans, pour découvrir qu’elle ne l’avait jamais vu de manière romantique.

— Je ne t’ai jamais vu comme un petit-ami, lui dit-elle sauvagement. « Rien ne s’est passé, rien ne se passe, rien ne se passera jamais parce que je ne te vois pas comme ça. »

« Je pensais vraiment que nous étions en couple », a répondu Navid.

« Cela faisait quatre ans que nous sortions deux fois par mois », a expliqué Charlotte. « Nous ne parlions pas tous les jours. »

Navid s’est fait dire par son « ex » de quatre ans qu’elle ne l’avait jamais vu de manière romantique (Photo: BBC)

Charlotte a ensuite demandé à Navid quelle était son opinion sur une relation amoureuse, avant de souligner que le couple n’avait jamais eu d’attirance sexuelle.

« Je ne t’ai pas embrassé, nous ne nous tenons pas la main, nous ne faisons rien », a-t-elle souligné. ‘Je ne te vois pas comme ça de toute façon donc il ne se passera jamais rien.’

S’adressant en privé à la caméra, Navid a admis: « Je suis blessé mais la vie est la vie, que pouvez-vous dire? »

Navid et Charlotte ont terminé leur rendez-vous en déclarant qu’ils étaient amis.

Charlotte a carrément dit à Navid qu’elle n’avait jamais pensé qu’ils étaient en couple (Photo: BBC)

Comme un dernier coup de pied dans les dents, Charlotte a souligné: « Rien ne s’est passé, rien ne se passera jamais. » Aïe.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits par les scènes à portée de main et ont eu du mal à comprendre comment Navid a passé quatre ans à penser qu’ils étaient un élément.

‘Wow. C’était dur. Il ne savait pas qu’elle était végétarienne ou qu’elle ne pensait pas du tout qu’ils sortaient ensemble depuis quatre ans ? Aïe », a écrit l’un d’eux.

Navid et Charlotte ont quitté la date en tant qu’amis (Photo: BBC)



Navid aura-t-il plus de chance sur The Apprentice ? (Photo : BBC)

Faisant écho à un sentiment similaire, un autre a écrit: «Wow, à quel point ce gars est-il ignorant? Il croyait vraiment qu’ils étaient en couple depuis 4 ans ? Aïe. C’est pourquoi la communication est importante.

Plus : L’apprenti



Espérons que Navid réussira mieux à convaincre Lord Sugar d’investir dans son plan d’affaires.

« Rien ne m’intimide parce que j’ai juste l’impression d’être un personnage fort, une personne forte, un état d’esprit fort », a-t-il déclaré.

L’apprenti revient le jeudi 6 janvier à partir de 21h sur BBC One et BBC iPlayer et Eating With My Ex est disponible en streaming sur BBC iPlayer.

