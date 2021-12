L’Apprenti : Claude Littner reviendra après l’absence de bande-annonce

Claude ne sera pas dans la série de cette année (Photo : BBC)

La star de l’apprenti Claude Littner a donné aux fans une mise à jour sur sa santé après avoir été absent d’une promo à venir pour la dernière série de l’émission de la BBC.

L’apprenti était loin de nos écrans pendant toute l’année 2021, mais heureusement, il ne faudra pas longtemps avant de voir un tout nouvel ensemble de candidats tenter d’impressionner Lord Sugar et ses assistants.

Il y a une différence majeure cette fois, car Claude ne sera pas là pour surveiller de près les concurrents.

L’homme d’affaires est un élément clé de l’émission depuis des années – mais a dû s’abstenir de la prochaine série tout en se remettant d’une chute de son vélo électrique.

Au lieu de cela, il sera remplacé pour une série par le tout premier gagnant Apprenti, Tim Campbell, avec Karren Brady continuant à apparaître dans la série.

La nouvelle bande-annonce de style science-fiction de l’émission est sortie il y a quelques jours à peine, Claude absent de la programmation, ce qui a amené les fans à interroger la star sur les raisons pour lesquelles il n’était pas présenté.

Claude a confirmé qu’il était « en voie de guérison » auprès des fans après l’accident de vélo qui s’est produit peu de temps avant le tournage et qu’il sera de retour pour la prochaine série.

Après qu’un fan lui ait envoyé un gif en pleurs sur Twitter, il a répondu : » Arrête de pleurer. J’ai eu un accident de vélo peu de temps avant de filmer @bbcapprentice.

« J’ai été hospitalisé et je n’ai pas pu faire partie de la série de cette année. Bonne nouvelle… Je suis sur la bonne voie de la guérison.’

Il a subi l’accident en avril et a réappris à marcher après avoir subi neuf interventions chirurgicales.

Tim Campbell remplacera Claude pour la prochaine série (Photo: .)

Il a également remercié un flot de fans inquiets en réponse à leurs questions sur sa santé.

Lord Sugar a également évoqué l’absence de l’ami et co-vedette Claude de la série, promettant aux fans qu’il serait bientôt de retour dans le panel.

S’adressant à Twitter, il a écrit: « Juste pour clarifier @claudelittner sera de retour.

« Il a eu un grave accident juste avant le début du tournage @bbcapprentice », a-t-il déclaré.

À l’époque, l’homme de 72 ans avait déclaré à l’agence de presse PA: « Je ne faisais que patauger, je ne devais pas faire plus de 10 kilomètres à l’heure sur ce genre de route à deux voies.

« La prochaine chose que je savais, j’étais du côté gauche de la rue, mon vélo était au milieu de la route et je ne savais pas ce qui s’était passé.

« Je soupçonne que j’ai heurté un nid-de-poule ou quelque chose comme ça, mais j’ai dû m’évanouir au moment de l’impact, car la prochaine chose que j’ai su, c’est que j’étais allongé sur le sol. »

Le remplaçant de Claude, Tim, a remporté la première série de The Apprentice en 2005 et a été embauché par Amstrad, la société de Lord Sugar, devenant directeur de projet de sa nouvelle division Santé et beauté.

Plus : BBC



Il a pris diverses initiatives après avoir quitté l’entreprise et, en 2016, il a cofondé Marketing Runners Ltd, une agence de marketing numérique sur mesure à Londres.

Tim sera l’un des conseillers de confiance de Lord Sugar pour la prochaine série, aux côtés de Karren, lorsque la série reviendra au début de 2022.

L’apprenti revient début 2022 à BBC One.

