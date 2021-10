L’apprentissage hybride peut-il jamais remplacer l’éducation traditionnelle ?

Le confinement immédiat étant la seule solution pour empêcher la propagation d’une contagion mortelle, le concept d’apprentissage virtuel/hybride est apparu comme un sauveur

Par Sonya Ghandy Mehta

L’attaque soudaine de la pandémie a poussé les écoles et les établissements d’enseignement à adopter un système d’apprentissage hybride pour assurer une prestation continue et transparente des programmes d’études aux étudiants. Le confinement immédiat étant la seule solution pour empêcher la propagation d’une contagion mortelle, le concept d’apprentissage virtuel/hybride est apparu comme un sauveur. Les parents et les écoles l’ont bien accueilli. Cela a aidé à poursuivre l’apprentissage tout en maintenant la sûreté et la sécurité des enfants. Cependant, les deux dernières années d’apprentissage virtuel ne peuvent effacer l’impact et l’importance des scénarios de classe physique. Le système éducatif traditionnel, comprenant des écoles en briques, offre aux enfants un développement holistique. Il ne se limite pas à l’apprentissage académique, mais comprend des éléments allant au-delà de l’éducation, tels que le développement de compétences sociales, la communication, la création de liens, le partage, l’empathie et l’acquisition de sensibilité pour gérer des situations de la vie réelle. Les écoles sont une institution d’apprentissage où les enfants comprennent différents aspects de la vie, ce qui va au-delà du contenu des manuels scolaires.

Les écoles jouent un rôle d’autant plus crucial dans les premières années impressionnables des enfants, car l’environnement d’apprentissage de l’institution leur enseigne le travail d’équipe et la coopération tout en leur fournissant des outils pour être non seulement des professionnels de haut niveau, mais aussi de meilleurs êtres humains. En outre, l’éducation scolaire est un facteur clé pour décider du développement global d’un enfant en termes de connaissances, de croissance, de compétences sociales et interactives.

Une citation célèbre du mathématicien américain Benjamin Franklin dit : « Dites-moi et j’oublie, enseignez-moi et je me souviendrai peut-être, impliquez-moi et j’apprends. C’est cette implication que les systèmes d’éducation physique fournissent pour immerger les enfants dans l’apprentissage de nouveaux concepts et le développement de nouvelles idées.

L’éducation hybride a certainement élargi l’accessibilité à une éducation de qualité inclusive et équitable, mais elle ne peut assurer le développement social, culturel et affectif d’un enfant. Parfois, les étudiants se sentent isolés en raison de l’absence d’interaction humaine, d’éloignement et de contemplation. Ce sentiment d’être laissé de côté peut exposer quiconque à un risque plus élevé de déséquilibre émotionnel, de stress, d’anxiété et de négativité, sans parler des petites âmes sensibles. Cependant, l’éducation en classe pousse les étudiants à rester motivés par la communication en face à face et les activités de groupe de pairs. En outre, l’horaire fixe de l’école ajoute de la discipline et de l’ordre à la vie des élèves en les engageant à travers des techniques d’apprentissage collectif passionnantes. Il aide également les enseignants à suivre les performances, les capacités d’apprentissage et la santé mentale des élèves, même si ces derniers doivent exprimer le problème. Outre l’apprentissage, la gestion des devoirs et des devoirs est plus facile dans un système scolaire hors ligne, car les délais peuvent être déplacés au cas par cas. Dans le même temps, le mode d’éducation en ligne est plus impersonnel. Si un étudiant est aux prises avec une certaine forme d’effondrement ou se sent démotivé, ou manque de volonté ou de discipline pour suivre le programme d’étude, il perdra de l’attention ou de l’intérêt pour terminer ses devoirs, ce qui le fera se sentir dépassé et plus accablant par la charge de travail accrue.

L’enseignement scolaire est le mélange parfait d’apprentissage en ligne et hors ligne, mais toutes les matières ne peuvent pas être enseignées en ligne. Par exemple, les sciences, les sports et l’éducation physique sont des matières qui ne peuvent pas être enseignées uniquement par voie numérique. Ces matières demandent une concentration et une attention supplémentaires, ce qui est préférable lorsque les élèves apprennent en présence physique d’un enseignant. Dans une configuration de classe physique, les enseignants peuvent bien identifier si les élèves ont compris les concepts ou s’ils ont encore des doutes. L’apprentissage en classe offre aux étudiants un environnement plus propice pour exprimer leurs pensées, leurs idées et leurs concepts via différentes activités telles que des discussions, des débats, des quiz et favorise des compétitions saines. En outre, il est facile pour les enseignants d’observer leurs élèves et de vérifier le niveau d’engagement, ce qui est devenu un défi majeur dans l’environnement d’apprentissage virtuel. La durée d’attention des étudiants est réduite avec plus de distractions autour de la gestion des tâches ménagères, des problèmes familiaux ou de la recherche d’un lieu d’étude tranquille.

Les étudiants habitués aux stimuli continus sur les téléphones portables, les tablettes et les applications sont facilement distraits et ne peuvent pas se concentrer sur les cours en ligne sans supervision. Le contenu varié sur les plateformes de médias sociaux sans réglementation est également un sujet de grave préoccupation, car il peut facilement avoir un impact sur la santé mentale des étudiants, leur insuffler un complexe inférieur et entraver leur capacité à se concentrer et à apprendre.

Il est indéniable que le système scolaire traditionnel anime le processus d’apprentissage des enfants en leur présentant une expérience de la vie réelle et en ajoutant des approches expérientielles, holistiques, intégrées, axées sur l’enquête, axées sur la découverte et basées sur la discussion à leur environnement d’apprentissage. En outre, la stimulation de l’enseignant revêt une grande importance pour le développement quotidien du cerveau d’un enfant. Cependant, l’apprentissage en ligne nécessite la supervision des parents, qui est en quelque sorte limitée et, dans certains cas, impossible car ils sont également occupés et jonglent avec les tâches ménagères et les travaux de bureau.

La technologie numérique est chère, et dans un pays comme l’Inde, où il existe un énorme écart de revenu, ainsi qu’un écart d’infrastructure, s’appuyer sur l’éducation en ligne ne sera ni une option faisable ni une option viable. En outre, l’éducation en ligne nécessite des investissements dans Internet et des appareils tels que des onglets, des téléphones portables et des ordinateurs portables pour un flux de cours sans entrave. Même au moment de la pandémie, de nombreux étudiants ne pouvaient pas étudier en raison du manque de ressources et de la fracture numérique. Par conséquent, l’apprentissage physique est plus efficace. Il permet aux étudiants d’avoir une interaction face à face avec des amis et des enseignants et rend le processus d’apprentissage plus intrigant et excitant pour eux. L’apprentissage hybride n’est une bonne deuxième option que lorsque la première option de l’école en brique est hors de question, mais la première ne peut pas remplacer la seconde.

(L’auteur est directeur, Pathways World School, Aravali. Les opinions sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

