L’apprentissage tout au long de la vie est la clé du succès: le président d’IBM Krishna

Arvind Krishna s’exprimait lors de la cérémonie de remise des diplômes de l’IIM Bangalore.

Votre génération est plus mondiale, éduquée, tolérante et experte en technologie que peut-être toutes celles qui l’ont précédée. C’est à cause du genre d’esprit qui existe ici à l’IIM Bangalore que je sais que nous surprendrons les pessimistes. C’est le monde de votre génération à façonner. J’ai hâte de voir les problèmes que vous allez résoudre et les solutions que vous allez créer », a déclaré Arvind Krishna, président et PDG d’IBM, lors de la cérémonie de remise des diplômes de l’IIM Bangalore. Un total de 624 étudiants de divers programmes ont obtenu leur diplôme lors de la cérémonie, qui s’est déroulée récemment en mode virtuel.

Le président d’IBM a conseillé aux étudiants diplômés d’être curieux et persistants. «La curiosité est ce qui vous permettra de trouver des problèmes qui valent la peine d’être résolus. Cela vous donnera une nouvelle idée de ce que signifie le mot «découverte» et vous conduira sur toutes sortes de chemins intéressants. En fin de compte, c’est votre propension à apprendre tout au long de votre vie – ni votre intellect, ni votre diplôme, ni même votre expérience – qui déterminera votre réussite. Être insatiable et curieux vous donnera le carburant dont vous avez besoin pour apprendre à apprendre tout au long de votre vie. Je peux vous garantir que cela fera non seulement de vous une meilleure personne, mais aussi un bien meilleur chef d’entreprise. »

Il a ajouté que la persévérance est une autre clé pour tirer le meilleur parti des opportunités qui nous entourent. «Soyez conscient, empruntez les chemins les moins fréquentés et recherchez les opportunités cachées à la vue de tous. Ce qui est certain, c’est que plus vous êtes curieux et persévérant, et plus vous êtes conscient de ces opportunités… plus vous donnez une chance à la chance.

Citant des exemples d’innovations à l’origine de l’invention de l’ampoule électrique, de la pénicilline, des micro-ondes, de la radioactivité, des rayons X ou même du vaccin Covid-19, il a souligné que ce sont souvent les personnes les plus cruelles qui finissent par faire une différence. Exprimant son optimisme quant à l’avenir de l’Inde, il a déclaré: «L’Inde devrait rester l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde. L’Inde est aujourd’hui une puissance technologique avec plus de la moitié des 1200 plus grandes multinationales du monde ayant installé leurs centres de R&D ici. J’ai une immense confiance dans la capacité de votre génération à relever les défis de notre époque, à utiliser cela comme une opportunité de construire un avenir meilleur et de corriger certaines des failles que la crise a exposées.

