L’approbation de Bitcoin ETF aux États-Unis n’est pas possible avant 2022, selon le PDG d’Osprey Funds Crypto new media

Le PDG d’Osprey Funds affirme que la SEC des États-Unis a beaucoup de tâches inachevées. En conséquence, il ne serait pas possible pour la SEC d’approuver l’ETF Bitcoin en 2021. Le PDG d’Osprey Funds a participé à des discussions avec la SEC concernant l’approbation de l’ETF Bitcoin.

Un rival de GBTC; un moyen d’acheter et de posséder du Bitcoin sous forme d’actions est fourni par Osprey Funds, dont le PDG est Greg King. Le PDG de la société émettrice de l’OBTC a confirmé qu’il ne voyait pas l’approbation de Bitcoin ETF à l’horizon cette année.

Grey King est une personnalité de premier plan dans le monde des crypto-monnaies. Lors d’un récent face-à-face avec deux membres éminents de Yahoo Finance, Seana Smith et Jared Blikre, Gray a évoqué la possibilité d’une approbation de Bitcoin ETF.

L’approbation de l’ETF Bitcoin n’est pas possible cette année

Grey King avait beaucoup à dire lors de sa récente rencontre avec Jared et Seana. La Securities and Exchange Commission des États-Unis est l’organisme responsable de l’approbation de l’ETF Bitcoin et d’un certain nombre d’étapes impliquées.

Sous la direction de Gary Gensler, la SEC a traité cette année un nombre important de demandes d’approbation et d’autres intégrations financières, qui proviennent de toutes les directions.

En conséquence, Gray King a confirmé que selon lui, les chances d’approbation de Bitcoin ETF sont assez minces pour cette année. D’ici 2022, l’ETF pourra être approuvé, selon le PDG.

Chute d’été

Selon King, il y a eu une énorme augmentation du nombre de candidats à la SEC qui voulaient les approbations. Il affirme que ce facteur a joué un rôle énorme dans la course de taureaux dont nous avons été témoins au début de 2021 et à la fin de 2020.

Cependant, il affirme également que les retards dans les décisions et les approbations du gouvernement américain et les remarques sévères concernant l’émission de pièces stables ont tous contribué à la correction qui a suivi la course haussière.

