L’approbation de la Cour suprême est requise pour la mise en œuvre du quota SAP dans toute l’Inde Sièges de quota : Haute Cour de Madras

Contestant le plaidoyer de la DMK, le Centre avait indiqué que la réservation des SC et des ST avait été prévue dans les sièges de l’AIQ sur la base de la Loi sur l’administration centrale.

La Haute Cour de Madras a déclaré aujourd’hui que la mise en œuvre de la réserve de 10 pour cent annoncée par le Centre pour les sections économiquement les plus faibles (EWS) pour l’admission aux facultés de médecine et de médecine dentaire dans All India Quota (AIQ) n’est pas possible sans l’approbation de la Cour suprême. . Abandonnant les accusations d’outrage contre le Centre, un banc du juge en chef Sanjib Banerjee et du juge PD Audikesavalu a exclu une violation délibérée de la part du Centre dans la mise en œuvre de la décision de la Haute Cour de 2020 sur la question, a rapporté Bar and Bench.

La Haute Cour a abandonné le procès pour outrage au tribunal déposé par le parti Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) contre le gouvernement central sur cette question. Le tribunal a déclaré que la réserve OBC de 27% annoncée par le Centre en juillet de cette année pourrait être autorisée sous réserve de l’approbation de la Cour suprême. Le HC a donc refusé d’accepter l’affirmation du DMK selon laquelle une réservation OBC de 50 % devrait être mise en œuvre pour les sièges All India Quota dans les facultés de médecine du Tamil Nadu, conformément à la loi de 1993 sur les réservations de l’État.

Le banc a observé que les réservations AIQ doivent être uniformes dans tous les États. « L’inclusion d’une réserve verticale supplémentaire de 10 % pour le SAP nécessiterait l’approbation de la Cour suprême et, dans cette mesure, la réserve pour le SAP dans la notification du 29 juillet du Centre doit être reconnue comme non autorisée jusqu’à ce qu’une telle approbation soit obtenue », a déclaré la Cour. .

Le tribunal n’a cependant prononcé aucun verdict puisqu’une affaire contestant la validité de la réserve est pendante devant la Cour suprême.

Le DMK avait approché la Haute Cour de Madras en faisant valoir que le Centre pourrait ne pas mettre en œuvre la réservation OBC cette année pour les sièges de l’AIQ, malgré le jugement de la Haute Cour de juillet 2020 ordonnant au gouvernement syndical de le faire.

Contestant le plaidoyer de la DMK, le Centre avait indiqué que la réservation des SC et des ST avait été prévue dans les sièges de l’AIQ sur la base de la Loi sur le gouvernement central.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.