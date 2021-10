L’approbation de la FDA pour le moniteur de glucose de Senseonics pourrait doubler le stock de SENS

Pendant le Senseonics Holdings (NYSEAMÉRICAIN :SENS) Conférence téléphonique du deuxième trimestre le 9 août, le PDG Tim Goodnow a informé les investisseurs du processus d’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son produit Eversense. Eversense est conçu pour être un dispositif de surveillance continue de la glycémie (CGM) pour les patients diabétiques. Une fois l’approbation de la FDA pour sa version 180 jours d’Eversense, Senseonics peut la commercialiser largement aux États-Unis. Cela devrait donner un énorme coup de pouce au stock de SENS.

Source : Andrew_Popov / Shutterstock.com

Cela ne pouvait pas arriver à un meilleur moment pour le cours de l’action. Il est en baisse depuis sa clôture le 16 février à 5,27 $ par action. À la clôture du 15 octobre, l’action SENS était en baisse à 3,30 $, soit une baisse de plus de 37%.

À la mi-juin, puis à nouveau à la fin août, l’action a augmenté de plus de 4 $ par action. C’est presque comme si le titre attendait des nouvelles de la FDA avant de monter en flèche.

Où en sont les choses avec la FDA

Le PDG Tim Goodnow a indiqué qu’ils travaillent en étroite collaboration avec la FDA dans le processus d’approbation. Il a indiqué que le produit avait été confié à un examinateur principal de la FDA le 15 avril.

Depuis lors, l’entreprise est en pourparlers avec l’examinateur principal. M. Goodnow a indiqué ce qu’il ressent :

«Nous continuons d’attendre l’approbation du produit d’ici la fin de 2021. Bien que la situation en constante évolution avec la pandémie et son impact sur la charge de travail de la FDA, rendent difficile l’estimation précise des délais réglementaires.»

De plus, Senseonics a un partenaire marketing mondial. Soins du diabète Ascensia a été signé en août 2020 en tant que partenaire stratégique mondial exclusif pour distribuer son Eversense CGM.

Ascensia commercialise désormais Eversense en Europe, c’est ainsi que Senseonics commence déjà à générer la plupart de ses revenus. Ascensia est une société privée basée en Suisse qui possède également ses propres produits Contour de surveillance de la glycémie (BGM). Ascensia commencera à commercialiser la version 180 jours d’Eversense aux États-Unis, une fois l’approbation de la FDA obtenue.

Où cela laisse Senseonics Stock

J’ai écrit que l’action SENS pourrait suivre la même trajectoire que DexCom (NASDAQ :DXCM) a pris. Il s’agit d’une société CGM similaire, mais avec un chiffre d’affaires estimé à 2,4 milliards de dollars pour 2021. DexCom dispose d’un produit de surveillance basé sur le cloud qui exclut la nécessité pour les lanciers de piquer la peau pour des tests de glycémie.

DexCom a une capitalisation boursière de 52,68 milliards de dollars et se négocie pour 22 fois les ventes et 219 fois les bénéfices pour 2021. Au cours des 10 dernières années, l’action DXCM a augmenté de 37,5 fois. Cela comprend un gain de 5,75 fois au cours des 5 dernières années.

L’idée est que le stock de SENS pourrait suivre une trajectoire similaire une fois que son dispositif CGM Eversense de 180 jours aura obtenu l’approbation de la FDA. Il pourrait facilement entamer une trajectoire pluriannuelle, tout comme le stock DXCM l’a eu au cours des cinq dernières années.

Quelle est la valeur de l’action SENS

Par exemple, à l’heure actuelle, SENS devrait atteindre 32,7 millions de dollars de ventes d’ici la fin de 2022. Cela représente une augmentation de 134 % par rapport aux ventes prévues pour 2021 de 14 millions de dollars. Et cela est en hausse par rapport aux ventes de 2020 de 4,95 millions de dollars. Mais étant donné que les ventes devraient atteindre 238 millions de dollars d’ici 2026 dans cinq ans, cela implique un cours de l’action beaucoup plus élevé.

Premièrement, nous devons ramener ces ventes futures et les réduire à leur valeur actuelle. En utilisant un taux d’actualisation de 10 % sur cinq ans, le facteur d’actualisation correspond à 62,1 % (1 / (1,1^5)). Cela met la valeur actuelle à 147,8 millions.

Ensuite, l’utilisation du multiple prix/ventes (P/S) de DexCom de 22 fois donne à Senseonics une valeur de marché potentielle de 3,252 milliards de dollars. C’est 121% au-dessus de la valeur marchande d’aujourd’hui de 1,469 milliard de dollars pour Senseonics, selon Yahoo! La finance.

Que faire avec SENS Stock

TipRanks indique que 5 analystes ont un prix cible moyen de 4,13 $. Cela représente un gain potentiel de 25 % par rapport au prix actuel. De plus, Seeking Alpha a une enquête auprès de 8 analystes qui couvrent le stock et ils ont un prix moyen de 3,46 $, soit 4,8% de plus qu’aujourd’hui.

Le problème que j’ai avec ces objectifs de prix, c’est qu’ils ont augmenté au fur et à mesure que le stock a augmenté. Les analystes ne veulent pas être perçus comme ne recommandant pas le titre.

Mais ils ne semblent pas avoir d’objectif ou de valorisation à long terme pour l’action Senseonics. C’est pourquoi j’aime mieux mon objectif de prix. Les investisseurs qui pensent que Senseonics pourrait suivre la trajectoire de DexCom voudront peut-être jeter un œil à l’action SENS dès maintenant.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.