L’approbation des célébrités pèse lourdement sur les investisseurs américains en cryptographie.

Kim Kardashian. Source : Twitter

Les propriétaires de crypto-monnaie diffèrent des autres investisseurs dans la manière dont ils collectent des informations sur les investissements potentiels, a-t-il révélé. une enquête menée par le cabinet d’intelligence économique Morning Consult. En particulier, l’approbation par les célébrités des actifs cryptographiques semble avoir un grand poids lorsque les détenteurs de crypto-monnaies prennent leurs décisions d’investissement.

45% des propriétaires de cryptos interrogés ont déclaré qu’ils achèteraient un actif cryptographique particulier si une célébrité l’approuvait. Ce chiffre se compare à seulement 20% des répondants qui se sont identifiés comme des investisseurs généraux, y compris des détenteurs de crypto-monnaie, qui ont dit la même chose.

Le grand nombre de détenteurs de crypto qui ont déclaré qu’ils suivraient les conseils d’une célébrité figurait dans un rapport Morning Consult situé dans le contexte d’une publication Instagram désormais tristement célèbre de l’influenceur populaire et star de la télé-réalité Kim Kardashian.

Dans le message, Kardashian a fait la promotion de l’altcoin largement inconnu et presque sans valeur EthereumMax (EMAX) à ses 255 millions de followers, suggérant principalement une affiliation avec un match de boxe entre Floyd Mayweather et YouTuber Logan Paul le 6 juin.

Suite au post de Kardashian, où il a demandé à ses followers de “rejoindre la communauté Ethereum Max”, le chef du chien de garde financier du Royaume-Uni, le Autorité de conduite financière (FCA), est sorti et a mis en garde le public contre l’investissement dans des jetons promus par des influenceurs :

«Je ne peux pas dire si ce jeton particulier est une arnaque, mais les escrocs paient régulièrement des influenceurs des médias sociaux pour les aider à pomper et à vider de nouveaux jetons sur la base de pure spéculation. Certains influenceurs font la promotion de devises qui n’existent tout simplement pas », a déclaré le président de la FCA, Charles Randell, dans un discours à l’époque.

Cependant, malgré l’avertissement clair des régulateurs, près d’une personne sur cinq ayant déclaré avoir vu la publication a également déclaré avoir investi dans EthereumMax après l’avoir vue, selon l’enquête.

Tout aussi surprenant, peut-être, a été une découverte peu de temps après la publication de la publication sur Instagram, qu’environ 20% de l’ensemble de la population adulte américaine, en supposant que l’enquête soit représentative, a déclaré avoir entendu parler de la publication. Parmi les détenteurs de crypto-monnaie existants, le taux de participation était encore plus élevé, 31% déclarant qu’ils connaissaient le poste.

Les résultats de l’enquête montrent l’incroyable portée de certaines célébrités en ligne, y compris la portée qu’elles ont sur les marchés des crypto-monnaies, et en particulier en ce qui concerne les plus petits altcoins.

“Lorsqu’ils recherchent des informations sur les investissements en général, les propriétaires de crypto-monnaies diffèrent encore plus des autres investisseurs”, a déclaré la société. Les propriétaires de crypto-monnaie sont plus susceptibles de se tourner vers plus de sources d’informations sur les investissements que les investisseurs en général, telles que les réseaux sociaux et les applications d’investissement comme Robinhood ou Amélioration .

Les propriétaires de crypto-monnaies ont tendance à être plus jeunes, et les jeunes investisseurs sont également plus susceptibles de dire que les médias sociaux ont affecté leurs décisions financières, a noté Morning Consult, résumant leurs conclusions.

“Les leaders en investissement devront se rappeler que si les conseillers financiers restent une source de conseils fiable, ils sont en concurrence avec davantage de sources d’informations pour la participation des investisseurs à la crypto”, ont-ils conclu.

____

Apprendre encore plus:

– FinTok et ‘Finfluencers’ ont le vent en poupe : 3 astuces pour évaluer leurs astuces

– Buterin : ‘L’influence d’Elon Musk sur les prix des cryptos ne durera pas éternellement’

– Musk’s Doge, les tweets Bitcoin peuvent stimuler les retours à deux chiffres – Rapport

– Plus d’investisseurs américains en crypto à Hodl que de bénéfices à court terme

– Le manque de connaissances est plus important que la volatilité pour les nouveaux venus dans les crypto-monnaies

– Connaissance des crypto-monnaies à la hausse, encourageant l’investissement – Enquête

– Comment Kim Kardashian aide à l’adoption de Bitcoin

– Gwyneth Paltrow offre des conseils d’investissement Bitcoin