L’approbation des vaccins est positive pour le Dr Reddy mais devriez-vous injecter Sputnik V dans votre portefeuille?

Avec le vaccin Sputnik V covid-19 obtenant l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), les laboratoires du Dr Reddy ont tout à gagner après avoir obtenu des droits exclusifs de commercialisation et de distribution pour les 250 premiers millions de doses de vaccins en Inde. Le titre a grimpé en flèche lundi alors que les indices de référence ont chuté alors que les investisseurs anticipaient les nouvelles positives, cependant, mardi, le cours de l’action du Dr Reddy a chuté tandis que Dalal Street a bondi. Le Dr Reddy’s est devenu le premier jeu national de vaccins, mais au milieu des problèmes de prix, est-il temps pour les investisseurs d’acheter les actions et d’injecter le vaccin dans leur portefeuille? Le cours de l’action du Dr Reddy s’est établi à 4 780 roupies chacun après la transaction d’hier.

La dynamique des prix reste inconnue

Le Spoutnik V russe, après avoir obtenu le feu vert du contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI), est devenu le troisième vaccin à recevoir le feu vert en Inde. Mais les sociétés de courtage restent divisées sur la question de savoir si l’action se comporterait ou non. Le surplomb pour le Dr Reddy reste le manque de clarté sur l’accord qu’il a conclu avec le Fonds d’investissement direct russe (RDIF). Le prix que le Dr Reddy’s paiera pour obtenir lesdites doses n’est pas connu. Jusqu’à présent, le gouvernement a acheté des doses au prix de Rs 150 par dose pour les vaccins déjà approuvés.

Si des doses de Spoutnik V sont achetées au même prix de Rs 150 par dose, les analystes d’Emkay Global pensent que cela se traduirait par une hausse de Rs 60 par action pour le Dr Reddy’s. “Notre avantage de Rs 400 part suppose un prix de Rs 750 / dose comme suggéré par RDIF, une marge de commercialisation de 20% pour le Dr Reddy’s et une durée d’opportunité de trois ans”, ont-ils ajouté.

Sputnik V deviendra le vaccin avec le taux d’efficacité le plus élevé, administré en Inde. Le vaccin avait montré une efficacité de 91,6% dans l’essai de phase 3 sans aucun effet secondaire grave, selon une analyse intermédiaire des données publiées dans The Lancet. Le taux d’efficacité devrait entraîner une forte demande pour le vaccin. Edelweiss Securities modélise une valeur actuelle nette (VAN) de Rs 70 par action en supposant que 190 millions de doses du vaccin sont vendues la première année au prix de 3,5 dollars la dose. En outre, la société pharmaceutique pourrait également bénéficier d’opportunités d’exportation alors que la demande de vaccination s’accélère.

Vaccin à importer initialement

Selon Kotak Securities, les doses initiales du vaccin seront probablement importées par le Dr Reddy’s, la fabrication nationale devant encore être accélérée. La dynamique économique du Dr Reddy’s reste dépendante de la sécurisation des approvisionnements auprès du RDIF, de la tarification du vaccin, de la mise à l’échelle des vaccins existants et de l’approbation d’autres vaccins à moyen terme, a déclaré Kotak Securities. «En supposant des ventes de 250 millions de doses et des prix à Rs 150 par dose, une marge de distribution de 15 à 20% pour la DRRD se traduit par une contribution supplémentaire du BPA de 25 à 33 Rs pour FY2022», ont-ils ajouté.

Devriez-vous acheter?

Emkay Global et Edelweiss Securities ont un appel «Achat» sur le titre. Emkay ne pense pas que l’offre limitera l’utilisation de Sputnik V, RDIF ayant déjà obtenu plusieurs accords de fabrication localement. La société de courtage s’attend à ce que l’action atteigne 5 770 Rs chacune. Tandis que Edelweiss Securities a un objectif de 5 815 Rs par action. Kotak Securities a maintenu un appel de «vente» dans le stock avec une juste valeur de Rs 4 300 dans un contexte d’incertitude sur les prix. Les analystes de Motilal Oswal ont une note neutre avec un prix cible de 5 410 Rs chacun, mais ont augmenté les estimations du BPA.

