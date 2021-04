L’approbation du molnupiravir visait à cibler les cas de COVID-19 à un stade précoce: vice-président de Natco

Image représentative

Après un tollé pour le remdesivir, il existe maintenant un autre médicament antiviral expérimental – le molnupiravir pour traiter les patients atteints de COVID. Le lundi 26 avril, Natco Pharma, dont le siège est à Hyderabad, a révélé aux bourses qu’elle avait demandé à la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) en Inde l’approbation de l’essai clinique de phase III des capsules de molnupiravir pour le traitement du COVID-19 positif. patients et recherche également une approbation d’urgence du médicament sur la base d’un «usage compassionnel» pour les patients.

Financial Express Online s’est entretenu avec le vice-président de Natco Pharma, Rajiv Nannapaneni, et a commencé par demander en quoi le molnupiravir diffère du remdesivir et en quoi il devrait aider. Il dit: «Le remdesivir est administré en milieu hospitalier et administré sous forme d’injection lorsque les niveaux d’oxygène chutent. Dans le cas du molnupiravir, si une personne est testée positive au COVID, alors en fonction de l’avis du médecin, un patient peut être autorisé par le médecin à commencer immédiatement à prendre ce traitement oral pendant cinq jours. Cela contribuera donc à faire en sorte que le patient puisse éviter de se rendre à l’hôpital et ainsi réduire la charge sur les hôpitaux.

L’implication de Natco Pharma avec Molnupiravir et sa relation avec le géant pharmaceutique américain Merck (MSD), qui est à l’origine du développement de ce médicament, n’est cependant pas claire et n’est pas non plus expliquée dans la note aux bourses.

Nannapaneni dit que la société a également demandé à la DCGI l’octroi d’une approbation d’urgence de ce médicament sur la base d’une «utilisation compassionnelle» pour des patients confrontés à une maladie potentiellement mortelle.

Plus tôt, dans la journée, la société a informé les bourses de l’application à la DCGI et dans une note aux bourses dit, «les données précliniques ont montré que le molnupiravir a une large activité anti-grippale, y compris une inhibition très puissante du SRAS- Réplication CoV-2. Les patients traités par Molnupiravir ont obtenu une réponse dans les 5 jours suivant le traitement, indiquant que la durée du traitement par Molnupiravir est courte, avec l’avantage supplémentaire d’être une thérapie orale. »

Financial Express Online a demandé au docteur Gagandeep Kang, scientifique médical bien connu et expert en matière de vaccins, ce qu’elle pensait du Molnupiravir, qui a été évalué dans des études de phase 2 et elle a déclaré: «Il a l’air plutôt bien et est un médicament conçu par Ridgeback Biotherapeutics et racheté plus tard par Merck. Les données de la phase 2 semblent bonnes, mais elles doivent être évaluées dans des études de phase 3 appropriées. »

Le Dr Kang, qui est également professeur au Christian Medical College, Vellore, rappelle cependant qu ‘«aucun médicament ne sera une solution parfaite car COVID n’est pas comme une infection qui doit être contrée par un antibiotique qui va tuer le bogue.” S’il vous plaît rappelez-vous, dit-elle, «une maladie grave dans le COVID se produit en raison de la réaction d’un corps à une infection virale et ce ne sont pas seulement les dommages directs qui doivent être vérifiés comme dans la plupart des infections bactériennes. Il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’un antiviral pour une infection respiratoire soit une solution magique à tous nos problèmes.

Dans le contexte d’un tollé en faveur du remdesivir, le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui s’est penché sur la santé publique en Inde plus tôt en tant que secrétaire général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) maintenu et avait déclaré à Financial Express Online plus tôt dans le contexte de la demande croissante de remdesivir: «l’utilisation inutile d’antiviraux (y compris le remdesivir) et d’antibiotiques n’est pas justifiée dans tous les cas de COVID-19» et qu’il est important que les médecins suivent les preuves. basé sur les directives de soins cliniques et se limiter aux protocoles standard.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.