L’approche “agressive” porte ses fruits pour Williams

Jost Capito dit que l’amélioration récente majeure de Williams est due à une approche plus « proactive et agressive ».

Depuis la trêve estivale notamment, Williams a considérablement progressé. Ils ont marqué des points lors de quatre des cinq dernières courses et ont même décroché un podium en Belgique, grâce à la qualification de George Russell au premier rang alors que la course était pratiquement balayée.

Tout est loin des jours sombres de 2019 et 2020 où ils occupaient la position dans laquelle Haas se trouve actuellement, celle de backmarkers pérennes avec des chances minimes de figurer dans le top 10.

Outre l’investissement des nouveaux propriétaires Dorilton Capital, une grande partie du mérite revient à Capito, qui a été recruté cette année initialement en tant que directeur général et remplit désormais également le rôle de chef d’équipe.

L’Allemand, qui aura 63 ans mercredi, a déclaré que partir d’une base aussi basse a permis à Williams de prendre un peu plus de risques que ce qui aurait pu être prudent s’ils avaient déjà été dans une position plus solide.

Interrogé sur le revirement soudain de fortune, Capito, cité par Motorsport-total.com, a déclaré : « Je dirais plutôt que c’est une amélioration permanente de notre façon de travailler.

« Nous avons changé notre organisation, nous avons changé la communication, nous avons changé les responsabilités.

« Nous travaillons davantage en équipe, nous avons changé notre stratégie et notre approche ce week-end et nous sommes devenus un peu plus proactifs et agressifs, pas seulement défensifs.

« Nous avons apporté plus de fierté à l’équipe et avons dit que nous pouvons faire les choses différemment.

« On peut essayer quelque chose que les autres ne peuvent peut-être pas essayer parce qu’ils sont devant et ce serait risqué.

« Nous avons pris le risque à quelques reprises et cela a fonctionné. Cela montre à quel point nous nous sommes améliorés en équipe en termes de communication. Je suis surpris de voir à quel point vous pouvez rendre la voiture plus rapide sans vraiment l’améliorer.

Le côté technique de Williams a clairement bien réagi à l’arrivée de FX Demaison, un ancien collègue de Capito lors de leur passage fructueux avec l’équipe du Championnat du monde des rallyes de Volkswagen.

“Les groupes travaillent plus étroitement ensemble”, a déclaré Capito, dont l’équipe a bien loin d’Alfa Romeo pour occuper la huitième place du championnat des constructeurs.

« Avant, il y avait un groupe d’ingénieurs sur la piste et un à la maison. Et maintenant, tout fonctionne sous une seule direction technique – et cela manquait auparavant. »

