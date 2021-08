“L’approche de Fernando Alonso me rappelle Michael Schumacher”

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a déclaré que Fernando Alonso établissait une “référence” pour l’équipe, comme il l’a vu Michael Schumacher le faire chez Ferrari.

Budkowski a passé deux décennies en Formule 1 jusqu’à présent, y compris un passage chez Ferrari pendant les années les plus dominantes de l’Allemand au début des années 2000, et reconnaît des traits similaires chez son pilote actuel.

Alors qu’Alonso montre qu’il est sur le point de retrouver son plein potentiel chez Alpine, le patron de l’équipe a fait l’éloge du double ancien champion du monde.

“J’ai travaillé avec un certain nombre de pilotes pendant un peu plus de 20 ans en F1 et il est extrêmement impressionnant”, a déclaré Budkowski à The Race.

« Il est impressionnant dans son approche, qui est très, très professionnelle. Cela me rappelle un peu Michael, pour être honnête, quand j’étais chez Ferrari et il était une référence en termes de professionnalisme et de minutie dans son approche et je vois ce trait similaire chez Fernando.

« L’autre chose qui m’épate, c’est son art de la course. C’est hallucinant presque parce que nous sommes assis sur le mur des stands, nous avons toutes les données, nous avons une visibilité complète sur la course, il est dans la voiture roulant à toute vitesse et il a presque la même analyse de la course que nous avons avec loin autant de données ou la possibilité de prendre du recul.

« C’est ce qui m’impressionne le plus. Je suppose que c’est 20 ans d’expérience dans la conduite de voitures de Formule 1, peut-être. Il n’y a pas beaucoup de pilotes, même avec 20 ans d’expérience, qui en seraient capables.

Alonso a dû faire face à des questions sur son avenir pendant la majeure partie de la saison, bien qu’il ne fasse que revenir au sport – ayant maintenant dépassé son 40e anniversaire.

L’Espagnol a confiance en ses propres capacités, dans la mesure où il pense qu’il serait capable d’être plus rapide que lui-même de 23 ans dans la voiture conduisant “d’une seule main”.

Sur ce, a déclaré le directeur exécutif d’Alpine, plutôt que de regarder en arrière, Alonso essaie vraiment de voir ce qui nous attend pour 2022.

“Il ne se sent pas comme un vieil homme prêt à prendre sa retraite”, a déclaré Budkowski. « Il a faim, il attend avec impatience l’année prochaine.

« À chaque fois dans l’usine, il demande ‘Comment va la voiture de l’année prochaine ?’ Il s’amuse beaucoup cette année, je pense que vous l’avez vu sur la piste.

“Mais en dehors de la piste, des interactions avec l’équipe, vous pouvez voir qu’il est heureux d’être de retour en Formule 1.”