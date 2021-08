L’approche de Marvel en matière de suites évolue et Kevin Feige dit que Captain Marvel est un excellent exemple de pourquoi

in

Lorsqu’une propriété de super-héros a une suite, elle n’a généralement à se soucier que des personnages qui ont été introduits dans le prédécesseur immédiat. Chaque suite de X-Men s’est concentrée sur l’équipe principale, et les suites de Batman ont poursuivi les aventures de tous ceux qui étaient dans le costume à l’époque, de Michael Keaton à Christian Bale. L’univers cinématographique Marvel est une situation différente. Maintenant que le studio est passé à la phase quatre, il a tellement de personnages à sa disposition et la possibilité de tisser des histoires de films à des séries Disney +, et vice-versa. Cela a eu un impact sur la façon dont les créateurs de Marvel Studios aborderont les histoires à partir de maintenant, selon le président de la société, Kevin Feige.