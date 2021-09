L’approche “pathétique” de l’UE dans la ligne commerciale du Brexit alimente les craintes d’une crise de la drogue dans le NHS | Politique | Nouvelles

in

Bruxelles et Londres sont en désaccord sur la manière de résoudre le problème des contrôles des médicaments en vente libre destinés à l’Irlande du Nord en raison du protocole d’Irlande du Nord ainsi que sur la mise en œuvre future des accords commerciaux post-Brexit en raison de problèmes de flux commerciaux. Le protocole, qui fait partie de l’accord de divorce sur le Brexit conclu entre le Royaume-Uni et Bruxelles, maintient effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE.

Cela signifie que des contrôles ont lieu sur les marchandises, y compris les médicaments, arrivant du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord, mais d’importantes perturbations commerciales se sont produites en conséquence.

Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, doivent s’entretenir la semaine prochaine dans le but de sortir de l’impasse après que le ministre du Brexit a présenté un document de commandement pour examen à l’UE le mois dernier.

Mais les eurocrates élaborent toujours un plan à soumettre aux États membres sur les contrôles médicaux malgré les objections du gouvernement britannique et les appels à les retirer du protocole.

Le plan impliquerait des fonctions de conformité réglementaire, telles que des tests de contrôle de la qualité pour les nouveaux médicaments destinés uniquement au marché d’Irlande du Nord, qui seraient effectués en permanence au Royaume-Uni.

Ce serait plutôt que d’exiger des entreprises qu’elles mettent en place ces procédures en Irlande du Nord ou dans l’UE après l’expiration des délais de grâce existants en décembre 2021.

Mais Bruxelles a déclaré que le gouvernement britannique devrait mettre en place des garanties spécifiques pour garantir que ces produits ne pénètrent pas au-delà de l’Irlande du Nord dans le marché intérieur de l’UE et appliquent pleinement la législation européenne sur les médicaments en matière de qualité, de sécurité et de test et de libération des lots lors de l’approbation des produits à utiliser. en Irlande du Nord.

Avant les pourparlers, qui doivent avoir lieu la semaine prochaine, le Royaume-Uni a déclaré que l’approche de l’UE pour continuer à faire avancer le plan était “pathétique”.

Une source de Whitehall proche des négociations, a ajouté : « Nous précisons toujours que les médicaments devraient être complètement retirés du champ d’application du protocole.

M. Samuel a déclaré à l’Irish Independent qu’en l’absence d’un “accord à long terme stable” entre Bruxelles et Londres, de nombreuses entreprises du BGMA “ont été contraintes de mettre en demeure plus de 2 000 médicaments à retirer d’Irlande du Nord”.

Doug Beattie MLA, chef du parti unioniste d’Ulster, a déclaré que le gouvernement britannique devait tenir sa promesse de veiller à ce que tous les médicaments soient retirés de la liste de contrôle du protocole.

Il a ajouté : « La question de la fourniture de médicaments affecte chaque homme, femme et enfant en Irlande du Nord.

“Il n’y a pas de pénurie immédiate de médicaments, mais si des mesures ne sont pas prises maintenant, c’est exactement ce à quoi nous pourrions être confrontés la nouvelle année.”

Pendant ce temps, plus de 50 chefs d’entreprise ont signé une lettre exhortant l’UE et le Royaume-Uni à trouver un moyen « pragmatique » d’assouplir les barrières commerciales entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

La lettre était signée par l’Institute of Directors, la Confédération de l’industrie britannique en Irlande du Nord, membres du comité nord du Congrès irlandais des syndicats.

Il a ajouté : « Le mouvement est-ouest des marchandises est essentiel à la consommation et à la production en Irlande du Nord.

« Les frictions et les obstacles à la circulation des marchandises ont entravé la capacité commerciale normale et ajouté à la dynamique inflationniste.

« Par conséquent, nous appelons le Royaume-Uni et l’UE à obtenir des résultats proportionnés qui contribuent au processus de paix en résolvant les relations commerciales est-ouest.

“Les représentants des entreprises, qui sont extrêmement conscients des tensions émergentes, ont avancé des solutions pragmatiques concernant des circonstances uniques qui devraient être prises en compte lors du prochain cycle de discussions.”