L’approche «très répréhensible» du président de la SEC ne considère qu’«un petit nombre» de crypto comme non des titres

L’approche “très contestable” du président de la SEC à l’égard de la crypto ne considère qu’un “petit nombre” de crypto-monnaies comme n’étant pas des valeurs mobilières

AnTy15 septembre 2021

Gary Gensler dit qu’il n’est pas “négatif ou minimaliste à propos de la cryptographie”, mais plutôt les normes établies par le Congrès qui peuvent être modifiées par eux “ont une définition très large d’une sécurité”.

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré mardi au comité sénatorial des banques que lui et son équipe travaillaient à la protection des investisseurs grâce à une meilleure réglementation des milliers de nouveaux actifs cryptographiques.

Le principal régulateur de Wall Street fait en fait des heures supplémentaires, a-t-il déclaré, pour créer des règles visant à superviser le marché des crypto-monnaies.

Gensler a déclaré à la sénatrice Catherine Cortez Masto, D-Nev., que l’agence a besoin de “beaucoup plus de personnes” pour évaluer “6 000 projets” et déterminer s’ils sont considérés comme des titres.

Cinq mois après son mandat au sommet de la SEC, Gensler a déclaré aux législateurs que la SEC n’exerçait pas de contrôle direct sur les échanges cryptographiques et qu’ils devaient être enregistrés auprès de la Commission.

“Ils ne se sont pas encore inscrits chez nous, même s’ils ont des dizaines de jetons qui peuvent être des titres.”

C’était en réponse au sénateur Elizabeth Warren illustrant comment, lorsque les échanges de crypto-monnaie ont temporairement baissé; ils ont fini par anéantir « 400 milliards de dollars » du marché en quelques heures.

C’est la critique du sénateur Warren à l’égard des prétentions de la crypto à l’inclusion financière, car elle a en outre souligné les frais élevés sur les «échanges DeFi».

Séparément, dans une interview avec The Block, Gensler a également déclaré mardi que les plateformes de prêt et de jalonnement de crypto-monnaies relevaient des lois sur les valeurs mobilières.

La SEC essaie d’obtenir des pouvoirs plus étendus pour réglementer la cryptographie, alors qu’elle devrait se concentrer sur l’amélioration de l’utilisation de ses pouvoirs existants. Ces bureaucrates ne se sont attaqués à Bitconnect qu’en 2021 et ont désapprouvé les ETF Bitcoin pendant 5 ans en utilisant une loi archaïque de 80 ans. – Alex Krüger (@krugermacro) 14 septembre 2021

Appel à la clarté

Alors que certains législateurs faisaient pression sur le chef de la SEC pour qu’il accélère le rythme, le sénateur Pat Toomey, un républicain de Pennsylvanie, a fait pression sur Gensler sur le “manque de directives publiques utiles de la SEC”, expliquant comment le régulateur fait la distinction entre les crypto-monnaies qui constituent une sécurité et celles qui ne le sont pas. ‘t.

Dans ses remarques, Gensler a déclaré qu'”un petit nombre” de cryptos ne sont pas des valeurs mobilières, mais il pense que beaucoup le sont.

Toomey a ensuite appelé à une “clarté” sur la question de savoir si les pièces stables répondent à la définition d’un titre, car il pense qu’elles ne le sont pas, mais une clarté publique “pourrait être utile”.

Il a également commenté l’approche de Gensler la qualifiant de «réglementation par application» et qu’elle est «très répréhensible».

Mais le patron de la SEC a déclaré qu’ils ne faisaient que suivre les normes établies par le Congrès et les tribunaux.

“Vous constaterez que je ne suis pas négatif ou minimaliste à propos de la crypto.” “Je pense juste qu’il serait préférable que ce soit dans le cadre du régime de protection des investisseurs établi par le Congrès.”

“Il se trouve que je n’ai pas d’opinion sur la valeur d’un jeton donné. Mais j’ai l’impression que la valeur de la technologie sous-jacente est énorme. Cela va transformer la finance, cela va faire des choses merveilleuses pour les consommateurs. Je ne veulent pas que nous étouffions l’innovation”, @SenToomey. pic.twitter.com/Kct5sPuLAq – Squawk Box (@SquawkCNBC) 15 septembre 2021

Gensler a fait valoir que les lois américaines sur les valeurs mobilières et la jurisprudence fédérale sur le sujet devraient clairement indiquer aux entrepreneurs si leurs inventions sont des valeurs mobilières en vertu de la loi.

“Ce Congrès pourrait changer les lois, mais les lois que nous avons actuellement ont une définition très large d’un titre.” “Il existe une litanie très spécifique d’instruments qui constituent des titres.”

Toomey et ses collègues républicains ont également exprimé leurs inquiétudes quant au potentiel du régulateur à étouffer l’innovation sans un ensemble de directives publiques.

“En tant que personne qui partage certaines de vos préoccupations au sujet de la cryptographie, je reconnais que vous n’avez mis qu’un” sauvage ” devant” Ouest “, par opposition à deux.” « En tant que personne qui a réussi à s’en sortir assez bien financièrement grâce à l’innovation, je suis à fond. Mais nous avons besoin de conseils. Nous avons besoin d’une direction. »

Le sénateur Mark Warner, D-Va.

