L’approche unique de Doc Watson pour les guitares et le flat-picking

Plus tard cette année, Craft Recordings sortira L’œuvre de la vie : une rétrospective, une nouvelle collection couvrant toute la carrière qui célèbre la vie, la musique et l’influence durable de l’emblématique virtuose de la guitare Doc Watson. En plus des plus de 100 pistes, l’ensemble comprend de nombreuses notes de pochette de l’auteur et producteur de compilation nominé aux Grammy Awards, Ted Olson, ainsi que des photos inédites. Dans cet extrait du coffret, Olson parle des guitares de Doc Watson et du style unique qu’il utilisait pour les jouer.

Cueillette au doigt

Doc Watson était un excellent interprète au banjo, à l’harmonica et à l’autoharpe, mais le violon s’est avéré être un écrou difficile à casser. L’échec de Doc sur ce dernier instrument, cependant, l’a conduit directement à développer une technique stylistique innovante sur son instrument principal. Comme il l’a expliqué en 1980 (à l’émission télévisée nationale Toni Tennille Show), “Je voulais jouer du violon quand j’avais, oh, 18 ou 19 ans, mais le mieux que je pouvais en tirer était le son d’un cochon affamé, J’ai donc décidé de jouer quelques-uns des vieux airs de violon à la guitare avec un médiator plat.

Lorsqu’il a appris la guitare pour la première fois, Doc avait utilisé ses doigts pour jouer ce qu’il avait entendu sur les Carter Family 78, mais il a finalement déterminé que “je pourrais jouer beaucoup mieux ce truc de Carter avec un médiator plat”. Lorsqu’il a commencé à choisir des mélodies de violon à la guitare, Doc a essayé de jouer les notes nécessaires de certains airs avec des coups à plat sur les cordes, avant de se rendre compte qu’il pouvait améliorer sa technique de main droite en frappant les cordes de haut en bas avec son pioche plate; cela lui a permis de sonner toutes les notes d’un air dans des coups uniformément articulés. C’est ainsi qu’est née la technique de cueillette à plat signature de Doc. Son compagnon de longue date, Jack Lawrence, évalue l’impact de cette technique :

Alors que Doc n’a pas vraiment inventé le flat-picking, il a mis la guitare acoustique à plat au premier plan et a montré à tout le monde comment c’était fait. Bien que d’autres dans la musique bluegrass aient utilisé un médiator plat, notamment Don Reno et George Shuffler, Doc a élargi la conscience de l’approche grâce à sa virtuosité. Il n’y aurait pas de solos de guitare dans le bluegrass si Doc n’avait pas montré la voie, même s’il ne s’est jamais considéré comme un musicien de bluegrass.

Doc n’a pas tardé à reconnaître qu’en développant son propre style de flat-picking, il avait été influencé par deux guitaristes country : Hank Garland (Doc adorait l’enregistrement de « Sugarfoot Rag » par Garland en 1949) et Grady Martin (un ancien violoniste particulièrement habile à interpréter des airs de violon à la guitare). Comme l’a dit Doc (dans une interview pour la vidéo pédagogique Guitar Artistry de Doc Watson), “Je me suis dit, hé, s’ils peuvent jouer des airs de violon aussi fluides, je pense que je peux en jouer un ou deux, alors j’y ai travaillé.” Doc s’est également inspiré de trois autres guitaristes qui ont utilisé un médiator plat : Nick Lucas, le premier guitariste de jazz à faire des enregistrements en solo ; Django Reinhardt, la légende du jazz manouche ; et Fay “Smitty” Smith, qui, lorsqu’elle se produisait avec Ernest Tubb au début des années 40, a été la pionnière du son de la guitare électrique dans la musique country.

Doc a également pratiqué régulièrement la guitare au doigt, apprenant des techniques tout en écoutant des 78 tours de guitaristes légendaires tels que Riley Puckett, Maybelle Carter, Charlie Monroe, Mississippi John Hurt et Chet Atkins. Mais Merle Travis, dont la technique de guitare au doigt était populairement connue sous le nom de “Travis picking”, a eu l’impact le plus profond sur Doc. Selon Lawrence, « Doc a appris la plupart de son style de jeu de doigt de Merle Travis et était très fidèle à ce style, n’utilisant que le pouce et l’index de sa main droite. Doc a coupé les cordes de la basse avec sa paume et a joué un fort motif de basse alterné avec son pouce pendant qu’il jouait la mélodie avec son index.

Lorsqu’il jouait de la guitare à doigts, Doc, comme Travis, utilisait un médiator pour le pouce et un médiator sur son index. Doc a également imité l’approche charismatique de Travis au chant (voix à pleine voix, avec une articulation des paroles soigneusement énoncée mais fluide). Lorsqu’il a finalement rencontré son guitar hero dans un studio de Nashville en 1971 lors des sessions d’enregistrement de l’album Will the Circle Be Unbroken, Doc a raconté qu’il avait nommé son fils d’après Travis (Eddy Merle Watson – le prénom était en l’honneur du chanteur country Eddy Arnold ). Doc a dit: “Eh bien, j’ai pensé qu’un peu de cette bonne guitare pourrait déteindre sur lui [Merle Watson]”—à quoi Travis a répondu, avec un petit rire entendu, “Regardez qui parle !”

Les guitares de Doc Watson

Doc s’est associé à plusieurs guitares. Après avoir grandi autour des guitares acoustiques, Doc dans les années 1950 a rejoint un groupe country/rockabilly et a joué sur une guitare électrique Les Paul. Puis, dans les années 1960, pour gagner du terrain sur le circuit de la musique folk, il a utilisé deux guitares Martin D-18 – d’abord un modèle du début des années 1940 qu’il a emprunté à son ami Joe Cox, puis un modèle de 1945 qu’il a acheté à New York et a continué à utilisé dans les années 1960, celui qui figurait sur la couverture de son premier album (éponyme) Vanguard.

En 1968, Doc a commencé sa longue affiliation avec la Gallagher Guitar Company basée au Tennessee, lorsque le chef de la société, JW Gallagher, a rencontré Doc lors d’un festival et a prêté au guitariste un instrument en acajou (modèle G-50 de Gallagher). C’était une guitare de démonstration avec une fissure dedans, mais Doc aimait sa sonorité et surnommait l’instrument “Ol’ Hoss” (Doc peut être vu tenant la guitare sur la pochette de l’album Ballads From Deep Gap). Doc a joué “Ol’ Hoss” pendant quelques années, y compris pendant les sessions Will the Circle Be Unbroken de 1971. La guitare, après avoir été rendue aux Gallagher, a finalement été exposée au Country Music Hall of Fame and Museum et, en 2012, vendue aux enchères par Christie’s, vendue 40 000 $ au comédien Ed Helms. Doc a continué à jouer des instruments Gallagher et, en 1974, la société a présenté la première de plusieurs guitares « modèle signature Doc Watson ». Des années plus tard, Doc a également joué des instruments fabriqués par trois grands luthiers américains : John Arnold, Dana Bourgeois et Wayne Henderson.

Doc a essayé d’extraire le meilleur son possible de toutes ses guitares acoustiques. Comme le rappelle T. Michael Coleman, Doc plaçait une petite radio à transistors à l’intérieur d’une guitare, avec la radio allumée pour produire des ondes sonores qui pourraient accélérer l’assaisonnement de l’instrument.

