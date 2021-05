L’approvisionnement en blé Rabi atteint le record de 40 millions de tonnes

Les achats officiels de blé, la principale céréale rabi, pour le pool central commencent généralement début avril et durent généralement un peu plus de trois mois.

Le Centre a acheté un record historique de 40 millions de tonnes (MT) de blé, d’une valeur de Rs 79 089 crore, au cours de la saison en cours au 27 mai, dépassant le précédent record de 38,99 MT atteint en 2020-21.

Les achats, comme c’est le cas, ont été les plus élevés au Pendjab (13,2 MT ou 102% de l’objectif) malgré un démarrage tardif à partir du 10 avril, suivi du Madhya Pradesh (12,5 MT, 93%) et de l’Haryana (8,5 MT, 106 %). Les achats dans l’Uttar Pradesh, le plus gros producteur de blé, se situent à 3,7 MT, bien que plus élevé qu’il y a un an, et représentent les deux tiers de l’objectif.

L’approvisionnement en blé l’année dernière a commencé avec quinze jours de retard par rapport à son calendrier normal du 1er avril en raison du verrouillage et le rythme était lent en raison des normes de distanciation sociale.

Bien que l’approvisionnement actuel soit supérieur de 13 % à celui de la période correspondante de l’année dernière, il est toujours inférieur de 3,3 MT à l’objectif fixé pour l’année. Les responsables du ministère de l’Alimentation espèrent atteindre l’objectif car l’année dernière, 3,7 MT supplémentaires ont été achetées après le 27 mai jusqu’à la fin de la saison.

Au vu d’une production record de blé de 108,75 MT dans le pays au cours de la campagne agricole 2020-21 (juillet-juin), le gouvernement s’est fixé un objectif d’achat de 43,34 MT, (révisé à la hausse au cours de la campagne par rapport à l’estimation initiale de 42,74 MT), ce qui est supérieur de plus de 11 % à la quantité réelle achetée l’année dernière. Selon la Food Corporation of India (FCI), les réserves officielles disposaient de 27,3 MT de blé au 1er avril, soit près de quatre fois la norme tampon fixée pour le trimestre avril-juin.

« Une qualité encore plus élevée de blé dans le Madhya Pradesh a été vendue par les agriculteurs à MSP (Rs 1 975/quintal) dans le cadre du programme d’achat officiel en raison de la fermeture de mandis. Maintenant que l’approvisionnement a atteint un record, le gouvernement devrait envisager d’exporter vers des pays amis en Asie et en Afrique », a déclaré Siraj Hussain, ancien président et directeur général de FCI.

Des quantités supplémentaires peuvent être écoulées si le programme de distribution gratuite de céréales du Premier ministre Garib Kalyan Anna Yojana est prolongé au-delà de juin, a déclaré Hussain.

Le gouvernement a alloué 8 MT de riz et de blé pour mai-juin dans le cadre du PMGKAY. Outre le prélèvement régulier de 22-23 MT en vertu de la Loi nationale sur la sécurité alimentaire, environ 14-15 MT de blé supplémentaire ont été éliminées du stock central du pool l’année dernière, dans le cadre du PMGKAY et du programme de vente sur le marché libre.

