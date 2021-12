L’approvisionnement en gaz de la Russie vers l’Europe occidentale est détourné RETOUR vers la Pologne dans le cadre d’une énorme pression sur l’UE | Monde | Des nouvelles

Le conflit sur le gazoduc Yamal-Europe, qui achemine habituellement du gaz de la Russie vers l’Europe occidentale, se poursuit. L’opérateur de réseau allemand Gascade a affirmé aujourd’hui que la Russie avait renvoyé le carburant en Pologne pour la sixième journée consécutive – un coup dur pour l’UE, où les prix du gaz ont grimpé en flèche.

Les données ont montré que les flux au point de comptage de Mallnow à la frontière germano-polonaise se dirigeaient aujourd’hui vers l’est en Pologne à un volume horaire de près de 1,2 million de kilowattheures (kWh/h).

Ils devaient rester à ces niveaux tout au long de la journée.

La propriété de Gascade – en partie russe, en partie allemande – suggère que les problèmes sont le résultat d’une querelle politique.

Gascade appartient à WIGA, une coentreprise de Gazprom et de la société pétrolière et gazière Wintershall DEA. Wintershall DEA est détenu en copropriété par le groupe chimique allemand BASF et le russe LetterOne.

Cependant, la Russie a démenti cette semaine les accusations selon lesquelles l’inversion des flux était une décision politique, déclarant qu’il s’agissait d’une affaire purement commerciale.

Jeudi, le président Vladimir Poutine a déclaré que Moscou n’était pas à blâmer pour la flambée des prix du gaz en Allemagne.

Il a ajouté que le pays de l’UE revendait du gaz russe à la Pologne et à l’Ukraine plutôt que de soulager un marché en surchauffe.

L’Allemagne reçoit du gaz russe par diverses voies, dont Yamal et le gazoduc Nord Stream 1.

L’inverse de Yamal a rapidement et sans surprise vu les prix du gaz en Europe atteindre des sommets records, avec une augmentation de 90 % enregistrée depuis le 1er décembre, coûtant 180,27 € (152,42 £) par mégawattheure (MW/h).

Cette décision, bien sûr, a également augmenté les prix en Grande-Bretagne, les factures d’énergie devant augmenter jusqu’à 50 %. Cependant, la crise devrait être moins un problème que sur le bloc.

Peter McNally, responsable mondial de l’industrie, des métaux et de l’énergie chez Third Bridge, a décrit cela comme un « problème européen ».

M. McNally a déclaré à Express.co.uk : « L’Allemagne se rendait trop dépendante du gaz russe, et la réalité est que l’Europe a besoin de plus de gaz à court terme et la Russie est l’une des options ».

Le Royaume-Uni, quant à lui, obtient la majorité de ses importations de Norvège, ce qui le rend moins dépendant de la Russie.

M. McNally a fait valoir: « La Norvège est une grande source de trucs [gas], et avoir une connexion directe profite certainement au Royaume-Uni. »

Deux grands clients allemands, en accord avec M. Poutine, ont déclaré cette semaine que le fournisseur russe Gazprom remplissait ses obligations contractuelles.

Le Kremlin a attribué ce renversement au fait que l’UE n’a pas émis les demandes de gaz pertinentes.

M. Poutine a affirmé : « Gazprom n’a pas réservé ce trafic car ses clients, surtout les entreprises allemandes et françaises, qui achètent du gaz via ce [Yamal] route, n’a pas fait de demande d’achat. »

Lorsque la Russie voit des demandes en dehors de ses accords à long terme, Gazprom achète des capacités d’exportation supplémentaires aux enchères pour livraison via le gazoduc Yamal et l’Ukraine.

Pour l’ensemble du mois de décembre, cependant, Gazprom n’a pas réservé de capacité supplémentaire pour les expéditions de Yamal.

M. Poutine a affirmé : « Ils ont transformé cette [Yamal] route en sens inverse de l’Allemagne à la Pologne… Pourquoi ? Parce que nous fournissons du gaz à l’Allemagne dans le cadre de contrats à long terme et que le prix est de trois à quatre, [even] six à sept fois moins cher que sur place. Juste en revendant 1 milliard de mètres cubes (bcm), on peut gagner 1 milliard de dollars. »

L’inverse de Yamal intervient à un moment clé pour le gazoduc Nord Stream 2, que Gazprom est en train de remplir sous la mer Baltique.