L’Appstore d’Amazon est complètement inutile sur Android 12 pour le moment

Google a mis Android 12 à disposition pour des tests bêta pendant plusieurs mois avant de le rendre accessible au grand public. Cependant, Amazon semble avoir raté l’occasion de s’assurer que son Appstore est compatible avec la version la plus récente d’Android.

L’Amazon Appstore est actuellement en panne sur Android 12 (via Liliputing). Cela signifie que les applications et les jeux téléchargés sur le marché en ligne ne fonctionneront pas sur certains des meilleurs téléphones Android mis à niveau vers le système d’exploitation, tels que la série Google Pixel 6 et le Pixel 4a 5G.

Un nombre considérable d’utilisateurs qui ont déjà mis à niveau vers Android 12 se sont rendus sur le forum d’assistance d’Amazon afin de se plaindre du problème persistant. La bibliothèque d’applications n’apparaît apparemment pas non plus sur l’application Appstore pour certains utilisateurs.

Le problème serait causé par la mise en œuvre des DRM d’Amazon plutôt que par l’application elle-même. Cela affecte à la fois les applications gratuites et payantes.

Un membre du personnel d’Amazon a reconnu le problème il y a un mois, déclarant que « notre équipe technique est au courant de ce problème et travaille actuellement sur une résolution ». Cependant, la société n’a pas encore déployé de correctif pour cela.

Dans une déclaration à Android Central, la société a déclaré :

Nous sommes conscients et travaillons pour résoudre un problème affectant les performances et les lancements des applications pour le petit nombre d’utilisateurs d’Amazon Appstore qui ont mis à niveau vers Android 12 sur leurs appareils mobiles. Ce problème n’affecte pas les tablettes Amazon Fire ou les appareils Fire TV.

Il est conseillé aux utilisateurs qui ont téléchargé et installé des applications depuis l’App Store d’Amazon et qui n’ont pas encore mis à niveau vers Android 12 de s’en tenir à leur version actuelle du système d’exploitation, car le géant de la vente au détail semble ignorer le problème de l’Appstore pour le moment.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Contrôlez votre maison avec Google Assistant

Tirez le meilleur parti de ces appareils et services intelligents avec Google Assistant

L’assistant Google est l’assistant vocal intelligent le plus utile pour obtenir des réponses à vos questions et suivre votre vie numérique, mais il est également idéal pour vous aider à contrôler vos appareils et services domestiques intelligents. Voici ce que vous devez savoir pour profiter de cette fonctionnalité utile !